Nel corso dei controlli straordinari disposti in occasione delle festività pasquali, una pattuglia della Polizia Stradale di Imola, nei pressi del centro abitato, ha individuato e smascherato un cittadino extracomunitario in possesso di una carta di identità falsa, che lo faceva apparire come cittadino europeo.

L’uomo è stato fermato durante un controllo ad un autocarro, nell’ambito dell’intensificazione delle verifiche disposte per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative. Dai primi accertamenti, il documento di identità esibito ha subito destato sospetti negli operatori, che hanno approfondito la verifica attraverso il confronto con le banche dati in uso alle forze di polizia. È emerso che la carta di identità era contraffatta e che, grazie ad essa, il soggetto era riuscito ad ottenere l’apertura di una partita IVA e la stipula di un contratto di affitto sul territorio nazionale, presentandosi come cittadino europeo.

Il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di uso di documento di identificazione falso.

L’operazione dimostra, ancora una volta, l’efficacia dell’attività di controllo su strada svolta quotidianamente dalla Polizia Stradale, fondamentale non solo per la sicurezza della circolazione ma anche per il contrasto a fenomeni di illegalità sul territorio nazionale.