Mercoledì (30 aprile), alle 18, alle Fonti di Poiano, nel cuore pulsante della valle dei Gessi triassici, area riconosciuta dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, si accenderanno i riflettori sul passaggio del Giro d’Italia.

L’incontro, indetto dall’Amministrazione comunale di Villa Minozzo e dal Parco nazionale, in collaborazione con altri enti pubblici, porrà l’attenzione sull’eccezionalità dell’evento sportivo, che vedrà, il prossimo 21 maggio, la corsa rosa sfrecciare, nelle sue fasi finali, davanti alle storiche e caratteristiche sorgenti villaminozzesi e lungo la vallata dei Gessi del fiume Secchia, precisamente dal ponte di San Bartolomeo, in prossimità di Gatta, al ponte del Pianello, per poi proseguire nel castelnovese verso il traguardo di tappa.

Nel ristoro delle Fonti sarà anche presente, fra gli altri, l’ex ciclista professionista Davide Cassani, dirigente sportivo, commentatore televisivo e presidente di Apt servizi Emilia Romagna, una realtà che si occupa di attuare e gestire progetti regionali in ambito turistico.

Il programma dell’appuntamento pubblico prevede, dopo i saluti e l’introduzione del sindaco Elio Ivo Sassi, gli interventi di Giammaria Manghi, coordinatore regionale delle politiche sportive, e dello stesso Cassani. Parteciperanno inoltre Fausto Giovanelli, presidente, e Giuseppe Vignali, direttore del Parco nazionale, ente che nell’occasione presenterà, tra l’altro, il progetto della pista ciclabile lungo quel tratto del fiume e che ne gestirà l’esecuzione, in sinergia con il Comune di Villa Minozzo. L’incontro terminerà con un momento conviviale.

Il Giro d’Italia entrerà nel suolo villaminozzese a Costabona e poi, lungo la strada provinciale 8, supererà il ponte sul torrente Secchiello e giungerà a Villa capoluogo, immettendosi sulla provinciale 9, che manterrà fino all’incrocio con la provinciale 19, a San Bartolomeo, per poi entrare nella strada che costeggia il Secchia e che conduce nell’area accreditata dall’Unesco.

“Sarà una notevole vetrina per il nostro Appennino – si sottolinea in municipio – e una grande festa sportiva per i residenti, i turisti e gli appassionati di ciclismo”.