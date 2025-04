Una giornata all’insegna dell’interconnessione tra cinema, giovani e… architettura. Mercoledì 30 aprile Ennesimo Film Festival entra nel vivo della sua vocazione formativa e multidisciplinare.

Alle 15 il preludio a una grande serata: grazie alla rinnovata collaborazione con il Corso di Laurea di Design del prodotto industriale dell’Università di Bologna, gli studenti visiteranno lo stabilimento di Ceramiche Caesar, prezioso partner del Festival ed eccellenza del Distretto Ceramico, per poter toccare con mano la materia e i luoghi dove nasce l’innovazione; a seguire un Design Talk dedicato interamente a loro con Chiara Tonelli, Professore ordinario di Progettazione tecnologica e ambientale dell’architettura presso l’Università Roma TRE. Alla sera, a partire dalle ore 21, al Teatro Astoria di Fiorano prende vita l’attesissimo Caesar Design Film Award, una selezione di sei cortometraggi che uniscono l’estetica dell’architettura alla cultura visiva del cinema. Prima della proiezione, però, Mario Cucinella, architetto di fama internazionale e allievo di Renzo Piano, introdurrà la proiezione dei corti in concorso, riflettendo sul rapporto tra design, cinema e trasformazione dello spazio. L’incontro, promosso in collaborazione con Ceramiche Caesar, è accreditato come valido per l’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti. Il premio Caesar Design Film Award sarà assegnato da una giuria selezionata: i docenti universitari Chiara Tonelli e Michele Fadda, la ricercatrice Elena Vai, l’architetto Guglielmo Renzi e Raimondo De Cicco, responsabile marketing di Ceramiche Caesar. Il premio è affiancato dalla menzione Wannabe Designers – quella assegnata dagli studenti universitari – e dalla Menzione del Pubblico. Come ogni appuntamento del Festival, anche il talk con Mario Cucinella è a ingresso gratuito. Spazio, infine, anche ad altre iniziative. Nel pomeriggio, infatti, alle ore 18, all’Auditorium Ferrari di Maranello e allo Spira Mirabilis di Formigine i ragazzi coinvolti nei percorsi di educazione all’immagine presenteranno i propri elaborati, frutto del lavoro svolto con Ennesimo Academy.