Le imprese emiliano-romagnole del settore dei videogiochi che vorranno partecipare al Tokyo Game Show 2025, nello spazio riservato alle aziende italiane, saranno supportate dalla Regione di provenienza. Viale Aldo Moro ha approvato un bando ad hoc per favorire, con contributi a fondo perduto, la partecipazione alla collettiva organizzata dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) nella capitale nipponica, dal 25 al 28 settembre 2025.

L’Ice organizza un padiglione italiano per ospitare, in un’area comune, le aziende del settore videoludico, con priorità per gli studi di sviluppo dei videogiochi.

La manifestazione giapponese rappresenta il più importante appuntamento di settore in Asia, un’occasione per le aziende italiane di incontrare finanziatori, editori di videogiochi, rappresentanti di piattaforme e potenziali partner produttivi. Giunto alla sua 28esima edizione, il ‘Tokyo Game Show’ ha fatto registrare un trend in costante crescita. Nel 2024, ha attirato più di 270mila spettatori in presenza (contro i quasi 250mila visitatori del 2023) e decine di milioni di giocatori collegati online per seguire le numerose dimostrazioni organizzate.

“Una occasione unica per le imprese regionali del settore, anche perché la manifestazione si svolge durante Expo Osaka 2025, quando gli occhi del mondo saranno puntati proprio sul Giappone. Inoltre, la partecipazione delle imprese regionali- commenta il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla-, in quel contesto potrà offrire l’occasione di sinergie con azioni istituzionali e promozionali che la Regione Emilia-Romagna svolgerà nel medesimo periodo”.

Diverse sono le iniziative mirate al mercato del Giappone, sostenute nel periodo dell’Expo come la partecipazione delle imprese alle collettive Ice del fashion (‘Moda Italia’, Tokyo luglio 2025) e del biomedicale (‘Japan Health’, Osaka giugno 2025), nonché la partecipazione alle collettive regionali ’Factory Innovation Week’ (Tokyo settembre 2025), la principale fiera giapponese per le tecnologie delle fabbriche del futuro, e a ‘SusHi Tech’ (Tokyo maggio 2025), dedicata alle start up innovative.

Si tratta di iniziative in preparazione della settimana dell’Emilia-Romagna all’Expo di Osaka (21-27 settembre presso il Padiglione Italia), con l’obiettivo di consolidare e rendere strutturali poi nel post Osaka le relazioni istituzionali, economiche, sociali e culturali col Giappone.

Il bando

Il bando della Regione Emilia-Romagna punta a favorire la partecipazione delle imprese del territorio regionale alla collettiva Ice, agevolandole con un contributo a copertura totale dei costi di adesione (fino a 1.300 euro a postazione) e dei costi di personalizzazione dello stand, ai quali si aggiungerà un contributo forfettario (pari al 5%) a copertura parziale delle spese generali sostenute dall’impresa.