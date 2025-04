Domenica 4 maggio 2025 si terrà la quinta edizione della “Walk Marathon dei Colli scandianesi”, camminata aperta a tutti sulle orme del Boiardo fra castelli, vigneti, lambrusco e Parmigiano Reggiano.

Sarà una intera giornata dedicata al cammino dove tutti potranno trovare un percorso adatto alle proprie esigenze: ben 7 sono le proposte fra cui i partecipanti potranno scegliere e facilmente identificabili perché contrassegnanti da colori diversi:

Percorso VIOLA 7,6 km D. +113

Percorso BLU 11,8 km D. +75

Percorso ROSA 15,8 km D. +88

Percorso ARANCIONE 22,1 km D. +471

Percorso ROSSO 27,9 km D. +712

Percorso VERDE (Marathon) 42,2 km D. +852

Percorso TRAIL (interamante fuoristrada) 42,2 km D. +852

Si partirà la mattina del 4 maggio da Piazza Spallanzani a Scandiano tra le 8.00 e le 9,30 mentre l’arrivo sarà in Piazza Prampolini; il tempo massimo per tutti i percorsi sarà di 11 ore. Diversi saranno i punti di ristoro dove i partecipanti potranno ritemprare le proprie forze. All’arrivo ci sarà un servizio ristorazione sia per i partecipanti alle camminate che per gli accompagnatori ed i cittadini.

Nella giornata di sabato 3 maggio 2025 le persone che verranno a Scandiano potranno visitare i luoghi storici legati alla famiglia Boiardo e a Lazzaro Spallanzani, con visita guidata alle ore 16,00 gratuitamente con prenotazione su Eventbrite; i dettagli saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito del Comune di Scandiano, sul sito della Tricolore Sport Marathon e sulla pagina facebook dedicata alla Walk Marathon 2025.

Chi non partecipa ai percorsi di camminata, potrà godersi alcuni momenti di intrattenimento preparati dalle associazioni sportive scandianesi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 circa di domenica 04/05/2025 presso la Rotonda del Parco della Resistenza.

Per chi intraprenderà i percorsi, tantissime saranno le cose da vedere dall’esterno lungo il cammino come ad esempio i diversi castelli che si incontreranno: Casalgrande, San Valentino, Castel Cugini oltre chiaramente alla Rocca di Scandiano. Diversi i luoghi da dove si potrà ammirare il paesaggio sottostante così come tantissimi saranno i punti di interesse: il Monte delle tre Croci dal quale si gode uno splendido panorama, l’ormai mitica Grande Quercia, il Fornacione a Ventoso, i laghetti di Pianderna, la Big Bench di Casalgrande per la foto di rito, gli oratori e così via, in un percorso alla riscoperta di tutto il nostro bellissimo territorio.

Si prevede la partecipazione di 1000/1300 persone interessate ai percorsi di camminata, che potrebbero portare con sè alcuni famigliari o accompagnatori. Le persone che non camminano possono assistere/partecipare alle attività collaterali proposte sopra citate, e usufruire di bar e negozi aperti, oltre che di alberghi e ristoranti.