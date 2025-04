L’Unione Reno Galliera, in qualità di Centrale Unica di Committenza, ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei alla gestione del Centro Sportivo Guido Guidi di via Lirone 46 a Castel Maggiore: si tratta di una procedura negoziata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e per questo è divisa in due parti.

In una prima fase ci sarà la possibilità per gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse alla gestione del centro di presentare la propria candidatura sulla base di alcuni elementi di conoscenza: capitolato, planimetrie e valore stimato della concessione. Questa prima parte terminerà il 12 maggio. Dopo una verifica delle candidature, verrà messa a disposizione la documentazione completa (tutti gli allegati al capitolato) e gli operatori che si saranno accreditati avranno 30 giorni di tempo per formulare concretamente la loro proposta, usufruendo di una tempistica idonea all’elaborazione di un progetto di gestione. La procedura durerà indicativamente 45 giorni.

Il Sindaco Luca Vignoli commenta: “È un tempo che riteniamo congruo da un lato per garantire una sana concorrenza, e dall’altro per garantire una trasparenza delle condizioni. Questi sono i requisiti che creano i presupposti per raggiungere il maggior numero di offerte possibili.

In mesi di lavoro intenso abbiamo messo al centro l’attenzione verso la capacità sociale e aggregativa del Centro Sportivo Guido Guidi. Per questo siamo convinti che con questa procedura riusciremo a garantire una gestione virtuosa del Centro così da rispondere ai bisogni e alle necessità della nostra comunità”.

L’intenzione di avviare una nuova procedura per l’affidamento del centro sportivo era stata annunciata dalla giunta già alla fine di gennaio: il Sindaco Vignoli sottolineava già allora che “Il Centro sportivo Guido Guidi ha più di 40 anni, trascorsi senza significativi interventi strutturali di riqualificazione, tanto che del mezzo milione di euro spesi dal comune per il centro sportivo negli ultimi 5 anni, la grande parte è per interventi di mera manutenzione straordinaria, oltre ai recenti lavori di rifacimento della pavimentazione del Palatenda e nuovi canestri per oltre 30.000 euro.

Considerato il valore sociale ed aggregativo dell’attività sportiva, praticata da società con un grande numero di tesserati e con risultati anche di primissimo livello, vogliamo perseguire una riqualificazione completa delle strutture che consegni alla cittadinanza e al nostro imponente associazionismo sportivo strutture funzionali ed efficienti”.

Nel consiglio comunale di febbraio erano state adottate delle modifiche al Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, nella parte relativa agli impianti sportivi, all’assegnazione a terzi e alla gestione di essi, con l’obiettivo di garantire per la gestione una competizione aperta, con priorità in via preferenziale ad associazioni e società sportive e comunque soggetti senza scopo di lucro, demandando al bando pubblico e alla successiva convenzione la forma di gestione, la definizione dei requisiti specifici, le condizioni di pagamento del canone e delle utenze e i rapporti tra comune e gestore.

Attraverso una variazione di bilancio a marzo e l’applicazione dell’avanzo nella seduta di aprile, il Consiglio comunale ha aumentato gli investimenti per gli impianti sportivi per l’anno 2025, portando l’importo disponibile da 80.000 a a 950.000 euro, ripartito in 800.000 euro per il centro sportivo e 150.000 per altri interventi: una cifra considerevole, una ulteriore conferma dell’attenzione al mondo dello sport da parte dell’amministrazione comunale.