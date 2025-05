Il nuovo sistema dei centri estivi supera la prova delle iscrizioni. Oggi, primo giorno in cui i genitori dovevano confermare la domanda online, nella prima mezz’ora il sistema è stato preso d’assalto con oltre 3mila richieste di conferma dell’iscrizione nei primi minuti, salite poi a oltre 4.600 nelle ore successive.

Questo grazie al nuovo sistema e alle nuove modalità di accesso al servizio realizzate dall’Amministrazione che ha previsto una prima fase (tra il 14 e il 28 aprile) di presentazione delle domande online, e una seconda, che scattava oggi, di conferma dell’iscrizione che per la prima volta è avvenuta tramite l’inserimento di un codice e senza l’accesso tramite SPID.

Il tutto tramite una nuova piattaforma attivata su cloud che ha permesso di reggere i carichi di utenza che negli ultimi anni sono stati sempre crescenti grazie anche al potenziamento continuo dei servizi estivi da parte del Comune che hanno generato maggiore domanda.

Un’altra novità importante è stata che il genitore con il medesimo codice ha potuto confermare le domande per più figli, dovendosi pertanto collegare una sola volta.

Oggi nei primi minuti di iscrizioni, tra le 13 e le 13.08, sono state inviate e confermate ben 3.144 domande su un totale di 6.672 codici richiedenti totali; alle 15.50 erano salite a 4.675.

“Il miglioramento del processo di iscrizione ai centri estivi – è il commento dell’assessore Daniele Ara – è frutto di un impegno importante di questi mesi, innanzitutto di ascolto rispetto ai problemi dello scorso anno e poi di innovazione organizzativa e tecnologica. Un lavoro importante per il quale ringrazio il Settore Innovazione digitale e dati, il personale dell’Area Educazione, i Quartieri e tutti i genitori che in questi mesi hanno dato un contributo di idee per rendere la procedura di iscrizione più efficace”.

Ricordiamo che le prime assegnazioni dei Centri estivi saranno dal 20 al 22 maggio. A partire dal 23 maggio (e per tutta l’estate) sarà possibile presentare ulteriori domande di iscrizione ai Centri estivi e potrà presentare domanda anche chi non è residente nel Comune di Bologna: in questa fase si potranno presentare domande solo sui posti eventualmente disponibili indicando una sola preferenza per ogni settimana scelta.