E’ in programma per lunedì 12 maggio, dalle 9.30 alle 17.30, presso il Teatro DAMSLab (Piazzetta P.P. Pasolini, 5 – Bologna), la giornata in memoria di Emma Pezemo, la giovane donna e studentessa dell’Alma Mater uccisa dal fidanzato tra il 2 e il 3 maggio 2021. Sarà possibile seguire l’evento anche in remoto: in entrambi i casi, è necessario registrarsi sul sito.

“La violenza di genere negli spazi di studio e lavoro: riflessioni e strumenti di contrasto“, il titolo dell’evento organizzato dall’Ateneo per ricordare Emma e riflettere sulla violenza di genere, attraverso momenti di confronto e lo scambio di dati e buone pratiche.

“E’ di fondamentale importanza confrontare il sapere accademico, che ormai ha iniziato a riflettere sulla violenza dentro gli spazi universitari, e gli strumenti per il suo contrasto, con altri soggetti come i CAV, per costruire e rafforzare alleanze e strategie” – afferma Cristina Demaria Delegata Equità, inclusione e diversità, Università di Bologna.

Tra gli interventi della giornata, quello di Carlotta Vagnoli, scrittrice e divulgatrice, per parlare di “Violenza maschile contro le donne: come contrastare il fenomeno patriarcale”.

Saranno presenti la prof.ssa Simona Tondelli, Prorettrice Vicaria dell’Università di Bologna che chiuderà la giornata di lavori; Patrizia Mondin, Direttrice ER.GO – Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia-Romagna, Emily Marion Clancy, Vicesindaca del Comune di Bologna, la prof.ssa Rita Monticelli, Delegata per i Diritti Umani del Comune di Bologna, il prof. Riccardo Brizzi, Direttore del Dipartimento delle Arti Unibo, la prof.ssa Paola Parmiggiani, Direttrice del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia Unibo.

A partire dalle 10, interverranno Marina Calloni, Marco Deriu, Giulia Nanni, Alessandra Capoani, Daniela Tatti moderati da Cristina Demaria, e Carlotta Vagnoli introdotta da Chiara Gius (Unibo).

Nel pomeriggio a partire dalle 14.30, si svolgerà la tavola rotonda moderata da Cristina Gamberi (Unibo) con interventi delle rappresentanti degli sportelli universitari per il contrasto alla violenza di genere.