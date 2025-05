Occorre definire quanto prima un piano industriale che dia una prospettiva certa e anche nuova al sito produttivo. Mi pare che da parte dell’azienda ci sia la volontà di andare in questa direzione utile a ripartire. La Regione è pronta a dare il sostegno che occorre”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, concludendo il tavolo di salvaguardia occupazionale per l’azienda modenese Fir, Fabbrica Italiana Radiatori di Campogalliano (Group Sira Industrie) che si è tenuto oggi in Regione alla presenza dell’ad dell’azienda, Andrea Delucca, di Confindustria Emilia, della sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti, dei sindacati Fiom-Cgil e Fim Cisl, nonché dei rappresentanti dei lavoratori.

Per la quarantina di dipendenti dello stabilimento, dopo anni di utilizzo della cassa integrazione ordinaria per crisi, è stato attivato il Contratto di solidarietà: una situazione causata dalla contrazione del mercato dei termosifoni in alluminio per uso civile e industriale e da mancate commesse, precedute da investimenti, sulla mobilità elettrica.

“Per il rispetto dei lavoratori e di chi fa impresa, non possiamo rassegnarci a una passiva attesa che passi la nottata- ha precisato Paglia-. Non appena sarà delineata, con un piano industriale, la direzione che si vorrà intraprendere, la Regione farà la propria parte con gli strumenti normativi a sua disposizione, dalla formazione agli interventi, seppur limitati, nell’ambito del supporto allo sviluppo e sostegno degli investimenti industriali”.