È stata approvata la prima graduatoria dei nidi d’infanzia per il prossimo anno educativo 2025/2026 relativa alle bambine e ai bambini nati dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (ovvero piccoli, medi e grandi). Per le bambine e i bambini nati dal primo gennaio al 31 maggio 2025 (lattanti) la pubblicazione delle graduatorie è prevista indicativamente verso la metà del prossimo mese di giugno.

Nonostante il calo delle nascite, la propensione ai servizi educativi per la prima infanzia, ovvero il bisogno di nido da parte delle famiglie, si mantiene stabile, e le domande valide presentate per le bambine e i bambini nati dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 sono state 1589. Delle domande presentate, 1220 (il 76%) hanno ricevuto risposta positiva (lo scorso anno erano state 1193).

Da ricordare che quest’anno, per la prima volta, è stato pubblicato un bando aperto che offre alle famiglie la possibilità di presentare domanda di iscrizione al nido anche dopo la prima scadenza (24 marzo 2025) e fino al 31 dicembre 2025: il numero delle domande di iscrizione è quindi destinato ad aumentare. Per le nuove domande ci saranno i posti disponibili a seguito di rinunce e quelli al momento non assegnati, che sono 80.

Inoltre, in linea con quanto introdotto lo scorso anno, hanno potuto presentare domanda anche le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti ai nidi e ai piccoli gruppi educativi privati: un’opportunità che l’Amministrazione si è impegnata a mantenere, grazie anche alla disponibilità dei gestori, per dare alle famiglie la possibilità di scegliere il servizio più rispondente alle loro esigenze.

Le doppie iscrizioni rilevate in questa graduatoria sono state 361, 246 delle quali risultano accolte: le famiglie che si trovano nella situazione di doppia iscrizione devono confermare la rinuncia al servizio privato entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria per poter mantenere il posto ottenuto nel nido pubblico.

Le bambine e i bambini ancora in attesa di un posto sono in totale 281. Nella lista d’attesa infatti ci sono 396 bambini e bambine: 30 per il Quartiere San Donato-San Vitale, 75 a Borgo Panigale-Reno, 53 a Navile, 94 a Porto-Saragozza, 96 a Santo Stefano e 48 a Savena, ma vanno considerate le 115 doppie iscrizioni presenti nella lista d’attesa, che corrispondono a bambini e bambine che hanno già un posto nei servizi convenzionati.

Per questi 281 bambini e bambine ancora senza un posto, ci sono gli 80 posti non richiesti nell’ambito delle graduatorie comunali e i posti nei servizi convenzionati che si libereranno a seguito delle rinunce che verranno effettuate per effetto delle doppie iscrizioni.

Come negli anni passati, inoltre, nei prossimi mesi ci saranno nuove disponibilità anche in conseguenza del fenomeno delle rinunce al servizio, molto fisiologico per questa fascia d’età.

In apertura del prossimo anno educativo 2025/2026 l’offerta complessiva dei servizi 0-3 comunali (per lattanti, piccoli, medi e grandi) conta, in totale, 2963 posti; a questi occorre aggiungere quelli del sistema privato convenzionato, fino a un massimo di 1163 posti. Si prevede dunque un’offerta complessiva del sistema integrato 0-3 pari a 4126 posti.

Come più volte annunciato, entro il termine del mandato verranno realizzati altri 345 posti grazie anche ai fondi del PNRR e, già dal prossimo anno scolastico, è prevista l’apertura del nuovo nido Cavazzoni al Quartiere Savena con 24 posti nido in più, che sono già stati resi disponibili nell’ambito del bando di iscrizione. La nuova struttura accoglierà in totale 84 bambine e bambini, tra i quali i bambini e le bambine che stanno attualmente frequentando il vecchio nido Cavazzoni: il nuovo nido, nei prossimi anni, potrà arrivare fino a un massimo di 97 posti, in quanto la struttura è stata progettata anche per futuri aumenti della domanda.