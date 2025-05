150 classi in tutta la città, oltre 3400 alunni, si sono sfidati a partire da lunedì 17 marzo su un percorso molto particolare, quello da casa a scuola. Non ha vinto però chi ha percorso la strada più velocemente ma la classe che, come gruppo, lo ha fatto in modalità più sostenibile per due settimane: piedi, bici, monopattino, skateboard, autobus, o ancora meglio il pedibus.

Si tratta di “Siamo nati per camminare”, la campagna promossa dal Comune di Bologna, ideata e coordinata dal Ceas Centro Antartide di Bologna insieme ai Genitori Antismog di Milano, per promuovere la mobilità sostenibile nel tragitto che porta i bimbi alla scuola primaria e i ragazzi alla scuola secondaria di I grado, come modalità di riscoperta della città, di promozione della salute, di attenzione alla sostenibilità.

A Bologna “Siamo nati per camminare” si svolge in sinergia con il progetto comunale Bologna a scuola si muove sostenibile, che dal 2020 lavora per promuovere la mobilità scolastica sostenibile e sicura nelle scuole della città attraverso l’organizzazione di pedibus e bicibus e la realizzazione di piazze scolastiche. A oggi si è arrivati ad avere pedibus in quasi 30 scuole della città.

La campagna è pienamente coerente anche con il progetto Bologna Città30 e con i principi della rete internazionale “Città dei bambini”.

Le due classi vincitrici del contest sono state la 1 F della primaria “Federzoni”, che si è mossa in maniera più sostenibile nelle due settimane del contest, e la 3 A della primaria “Morandi”, che ha maggiormente migliorato il proprio stile di mobilità rispetto alle modalità di spostamento abitualmente utilizzate. Infine la 3B sempre della primaria “Morandi” ha vinto il contest creativo che prevedeva l’ideazione di una canzone o filastrocca musicata. Le tre classi hanno ricevuto il riconoscimento a Palazzo D’Accursio dagli assessori alla scuola, Daniele Ara, e alla nuova mobilità, Michele Campaniello, e hanno avuto la possibilità di sottoporre i due rappresentanti della Giunta cittadina a uno speciale question time sulla mobilità e la vivibilità urbana a misura di bambini e bambine.

I bimbi e le bimbe delle classi aderenti hanno ricevuto una speciale cartolina della campagna, con cui hanno mandato al sindaco Matteo Lepore un messaggio sulla mobilità sostenibile accompagnato da un disegno che rappresenta la “città cantata”, claim di questa edizione. Ai genitori invece è arrivata una cartolina con un messaggio degli assessori Ara e Campaniello che invita a partecipare come comunità scolastiche al cambiamento degli stili di mobilità sui nostri territori, proprio a partire dalla scuola, che in tanti casi è di prossimità.

Nella giornata odierna, alla presenza delle classi vincitrici, è stata inaugurata anche una mostra che raccoglie una selezione di cartoline, disegni e canzoni realizzate dalle classi partecipanti, allestita presso la Sala d’Ercole di Palazzo d’Accursio e aperta fino al 23 maggio.

Siamo Nati per Camminare si concentra ogni anno su un focus specifico che mette in luce uno degli aspetti virtuosi della mobilità sostenibile da casa a scuola: in questa edizione 2025 è stato chiesto ai bambini di diventare alleati e portavoce della città, immaginando che questa non sia solo il luogo dove vivono, ma abbia pensieri ed emozioni propri, che spesso noi adulti non abbiamo il tempo o la capacità di cogliere.