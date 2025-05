Due eventi, un’unica visione: fare di Carpi e dell’Unione Terre d’Argine una Comunità che ascolta, coinvolge e valorizza i più piccoli. L’11 maggio la città si trasforma grazie all’entusiasmo delle bambine e dei bambini, protagonisti assoluti di un momento di festa, con il coinvolgimento di tante associazioni di volontariato. Il 15 maggio, poi, la riflessione prosegue in un incontro pubblico con il professor Roberto Farné, docente di Pedagogia del gioco e dello sport all’Università di Bologna.

A promuovere i due eventi, che si inseriscono nei giorni dedicati alla Festa del Patrono, i firmatari del documento “Se i bambini potessero votare. Dieci punti per Carpi, città dei bambini e delle bambine”, la Diocesi di Carpi e la Fondazione Casa del Volontariato insieme al Comune di Carpi, grazie anche a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi che ha creduto fortemente nel progetto.

Domenica 11 maggio, dalle ore 16 alle 19 in Piazza Martiri, prende vita “La piazza dei bambini e delle bambine”, un pomeriggio ricco di giochi, laboratori, esperienze sensoriali e attività creative pensate per tutte le età e abilità. L’intera manifestazione è pensata per celebrare la diversità e la ricchezza dell’infanzia: infatti, grazie alla collaborazione con tante associazioni di volontariato del territorio, gli Istituti culturali del Comune di Carpi e la Diocesi, ogni angolo della piazza diventerà spazio di meraviglia, scambio e condivisione. Dal “Passaggio segreto del Vescovo” che unisce il palazzo di Corso Fanti alla Cattedrale, dal Castello dei Ragazzi ai Musei di Palazzo Pio, dall’Azienda USL al Centro per le Famiglie, istituzioni e associazioni – ognuna a seconda delle proprie specificità – hanno pensato ad esperienze ricche, coinvolgenti per i bambini e che rispecchiano i valori della città desiderata per loro: inclusiva, sostenibile, curata, bella, gratuita, verde, che si possa vivere in sicurezza, ma anche in autonomia. Saranno presenti anche i ragazzi degli Istituti superiori con gli stand di Carpinscienza. Un’occasione preziosa per adulti e bambini di vivere la città in modo nuovo: più partecipato e totalmente gratuito. E, per chi viene in bicicletta, i volontari dell’associazione Il Tesoro Nascosto mettono a disposizione Ciclobox, deposito gratuito e controllato collocato tra il Municipio e il Teatro comunale, dietro la cancellata.

Giovedì 15 maggio alle ore 20.45, presso l’Auditorium San Rocco, l’attenzione si sposta sul valore educativo del gioco, con l’incontro “Se i bambini potessero giocare. Una città a misura di bambini e bambine è possibile!”. Ospite d’eccezione sarà Roberto Farné, docente di Pedagogia del gioco e dello sport all’Università di Bologna e direttore del Centro universitario per l’Outdoor Education, che guiderà una riflessione profonda e appassionata su come ripensare gli spazi urbani e le politiche educative mettendo al centro i bisogni e i diritti dei più piccoli.

Entrambi gli appuntamenti, a ingresso libero, si inseriscono nel percorso “Carpi dei bambini e delle bambine”, un progetto corale che intreccia educazione, cultura e cittadinanza attiva e mira a coinvolgere tutti i soggetti del territorio e singoli cittadini per costruire una comunità che metta al centro i bambini, nella consapevolezza che una città costruita per loro diventa una città a misura di tutti. Tutte le informazioni sul sito https://carpideibambini.wordpress.com/