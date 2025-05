Sostenere, valorizzare e migliorare l’attività dei negozi ed esercizi di vicinato di Albinea. Con questo intento il Comune ha pubblicato un bando che eroga a fondo perduto 10mila euro per le piccole e micro imprese commerciali con attività prevalentemente di vendita al dettaglio che operino sul territorio e che abbiano aperto tra l’1 giugno 2024 e il 30 aprile 2025. Il commercio di prossimità infatti rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità di Albinea ed è essenziale per garantire servizi di qualità e un tessuto commerciale vivace vicino alle esigenze dei cittadini.

L’obiettivo del bando è favorire l’apertura di negozi e botteghe, soprattutto nelle frazioni, aiutando i piccoli imprenditori nel sostenere le spese che si trovano a dover affrontare.

La scadenza per presentare le domande sarà il 7 giugno e il contributo verrà erogato in base all’ordine di arrivo delle domande. L’importo massimo per ciascuna attività sarà di 3mila euro.

Per ottenere il contributo, oltre ad altri requisiti presenti nel bando, l’attività dovrà mantenere la sede operativa nel comune per almeno due anni dalla data di erogazione dei fondi e non chiudere per altrettanti anni dall’ottenimento del contributo.

