Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia o di Modena nord.

Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, al km 157+600 della A1, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, SS9, SP413 via per Modena, Via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, la stazione di Bologna Fiera sarà chiusa in entrata verso la A1 Milano-Napoli e la A13 Bologna-Padova e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano/Firenze/Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, potrà percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1 ed entrare in A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio;

per la chiusura della stazione di Bologna Fiera: verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13; verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14;verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione giunti del ponte su via Marco Emilio Lepido, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 maggio, con orario 22:00-5:00; nelle tre notti di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 maggio, con orario 22:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto.

Si precisa che saranno chiusi i rami esterni di entrata dello svincolo 2 Borgo Panigale, verso San Lazzaro di Savena, dalla rotonda Benedetto Croce e da via Caduti di Amola.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 bis Aeroporto, sulla stessa Tangenziale, o lo svincolo San Giovanni in Persiceto, sul Ramo Verde.