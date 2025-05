Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del Centro per l’Impiego nell’ottica di consolidare i servizi offerti dalla sede di Piazza Garibaldi 7, a Correggio.

L’intervento rientra nel piano straordinario di potenziamento dei Centri e delle politiche del lavoro come da Decreto del Ministero del Lavoro tra le cui azioni si prevede il miglioramento delle sedi dei Centri al fine di garantire adeguate infrastrutture fisiche e informative, mediante interventi significativi di ammodernamento e adeguamento dei locali esistenti.

Per il Centro Per l’Impiego di Correggio è prevista una riorganizzazione funzionale degli ambienti, con la realizzazione di due unità indipendenti, consentendo di razionalizzare l’utilizzo degli spazi disponibili, garantendo locali di superficie e conformazione idonea all’erogazione del servizio, e al contempo di recuperare ad altri usi le superfici residue; il Comune prevede infatti attraverso tale intervento, oltre alla riqualificazione del Centro per l’Impiego esistente, di recuperare alcuni spazi che potranno essere destinati ad uffici. Prevista la riqualificazione energetica degli impianti elettrici e termoidraulici, attraverso il completo rifacimento degli impianti esistenti.

L’intervento ha un costo complessivo pari a 250mila euro interamente a carico dell’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, attraverso risorse rientranti nei finanziamenti PNRR.

I lavori verranno effettuati dall’Impresa S.T.E.P. SRL con sede legale in Mirandola (MO), a fronte di un importo di aggiudicazione pari a € 151.843,19 al netto dell’IVA. I lavori verranno terminati entro l’autunno.