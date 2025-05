Unimore partecipa come di consueto alla Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa, sabato 17 maggio, con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Anche quest’anno il Sistema dei Musei e Orto Botanico aderisce con l’apertura serale del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata, del Museo Gemma Mineralogico e Geologico Estense e del Laboratorio delle Macchine Matematiche.

“Il Sistema dei Musei e Orto Botanico, nel rispetto degli obiettivi sociali e culturali della Terza Missione, da anni è impegnato a diffondere la cultura scientifica valorizzando e promuovendo il prezioso patrimonio scientifico-culturale conservato dall’Università di Modena e Reggio Emilia. È con questi intendimenti – dichiara il Direttore prof. Francesco Badia – che aderiamo ancora una volta alla Notte Europea dei Musei, giunta alla ventesima edizione, aprendo straordinariamente tre delle nostre sedi presso le quali lo staff dei musei offrirà percorsi di visita, eventi e attività laboratoriali molto speciali.”

Le aperture straordinarie saranno arricchite da eventi volti a far conoscere le attività che l’Ateneo sostiene e promuove in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

Al Museo di Zoologia e Anatomia Comparata (via Università 4), dalle 18 alle 23, viene organizzata l’iniziativa “I grandi predatori del Museo di Zoologia”, viaggio nelle sale del museo tra leoni, coccodrilli, serpenti, orsi e squali bianchi alla scoperta dei loro segreti e delle strategie di caccia, tra rischi reali e falsi miti, a cura di Andrea Gambarelli, Giovanna Menziani, Patrizia Rufinelli, Daniele Bertoni e Sonia Rossaro. Prenotazione obbligatoria: https://aar.unimore.it/notte_dei_musei/

Il Museo Gemma (Largo Sant’Eufemia, 19) apre le porte per l’iniziativa “Ci vuole sale in zucca!”, dalle 18 alle 20, una sfilata di creatività e ingegno con gli abiti creati da studentesse e studenti della Scuola superiore Cattaneo-Deledda, che si sono ispirati alle collezioni del Museo Gemma e dell’Osservatorio Geofisico, nell’ambito del progetto educativo pluriennale “Fashion al Museo”. Dalle ore 21 alle 23.00 spazio invece a visite guidate al museo. L’organizzazione è a cura di Milena Bertacchini, Ciro Tepedino, Alessandra Lucco, Insegnanti, Studentesse e Studenti dell’IPSSCA “Cattaneo-Deledda – Indirizzo Made in Italy” di Modena. Prenotazione obbligatoria: museo.gemma1786@unimore.it – telefono: 059 2055873

Al Laboratorio delle Macchine Matematiche (Via Camatta, 15) visite guidate alla mostra “Macchine, meccanica e matematica” composta da strumenti per la geometria, allestita per illustrare il rapporto tra macchine e matematica a partire dalla geometria greca (alle 18.00, 20.00, 21.00, 22.00). Verrà organizzato inoltre il laboratorio “Manipoliamo la matematica” con attività su simmetria, prospettiva, puzzle e giochi vari, dalle 18 alle 23, tutto a cura di Michela Maschietto, Beatrice Battilani e Anita Lugli.