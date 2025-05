Domenica 11 maggio si è conclusa l’edizione 2025 del “Memorial Sauro Messori”, tradizionale appuntamento del tennis reggiano che ASD Sportissima organizza ormai da molti anni e che si disputa sui campi di Scandiano. Come per le ultime edizioni, il torneo ha avuto un tabellone maschile riservato ai giocatori di terza categoria FITP e uno femminile di quarta categoria.

Il torneo femminile si è disputato principalmente sui campi all’aperto in sintetico ci ha dato la grande gioia di vedere per la prima volta una nostra tennista trionfare: a vincere è stata Nicole Aldini, tennisticamente nata e cresciuta a Scandiano e allenata ormai da anni dallo staff diretto dal nostro Maestro Vittorio Zanni. Nicole ha dimostrato di essere molto maturata rispetto anche solo a pochi mesi fa, vincendo partite difficili e in rimonta, come nella finale vinta contro Sofia Ceccardi del CT Casalgrande con il punteggio di 36 61 102. Nicole e Sofia hanno giocato una bella finale, nonostante la comprensibile emozione per giocarsi un titolo. Entrambe hanno espresso un bel gioco, vario e tecnicamente di qualità, dimostrando che il lavoro che i maestri (i nostri ovviamente, ma anche quelli negli altri circoli) svolgono nei corsi sta creando generazioni di tenniste molto più complete rispetto al passato.

Tra i 90 uomini iscritti nel maschile a prevalere è stato Giacomo Poletti del CT La Volèe, che ha battuto in finale Luigi Fornaciari del CERE per 63 76, in una bella partita più equilibrata rispetto alle previsioni, in cui Poletti si è dimostrato più concreto nei momenti salienti del match. Poletti è un tennista con un passato da seconda categoria e un gioco molto attento, fatto di colpi precisi anche se non potenti difficile, da gestire. Poletti aveva inoltre battuto in semifinale il nostro Luca Silingardi che, partendo dalle retrovie del tabellone, ha, partita dopo partita, conquistato il pubblico con un gioco brillante, vario, di altissima qualità, mostrandosi inoltre di una solidità mentale invidiabile. Bravi anche gli altri giovani di Sportissima: Marco Montorsi ha vinto due partite prima di cedere in una giornata un po’ opaca, mentre Zannini ha giocato sempre bene, perdendo solo al terzo set da un avversario di classifica ben più alta. Una menzione anche al tennista del CERE Amedeo Bondavalli che ha giocato un torneo eccellente, mostrando a tratti un tennis di classifica enormemente superiore al 4.2 con cui si è iscritto.

E’ stato un bel torneo e se tutto è filato liscio è stato merito anche della competenza e gentilezza del giudice arbitro Andrea Grizi e del lavoro instancabile di Roberto, Alseno e dello staff tecnico composto dal maestro Vittorio Zanni, dalla maestra Camilla Ferri e dalla istruttrice Fabiana Marmiroli che speso il loro tempo perchè tutto andasse bene.