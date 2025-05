E’ mancato all’età di 86 anni Pierluigi Poggi, fondatore e guida storica di Poggi Trasmissioni Meccaniche S.p.A., azienda bolognese tra le più importanti nel settore della meccanica di precisione. Figura rispettata e stimata per la sua integrità, lungimiranza e profonda dedizione al lavoro, Poggi ha costruito nel corso di decenni una realtà solida e innovativa, riconosciuta a livello internazionale per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti.

Nato nel 1938, avviò la sua attività negli anni Sessanta con passione e spirito imprenditoriale. Grazie alla sua visione, ha saputo far crescere un’impresa familiare fino a renderla un punto di riferimento a livello internazionale nel suo settore, mantenendo sempre al centro le persone e i valori che lo hanno guidato per tutta la vita.

Una passione per il lavoro, ma anche per le due ruote, in particolare per Yamaha, dando vita e custodendo il patrimonio storico di questo brand e dei pezzi più storici del motociclismo mondiale nel Museo Poggi Comp YAMAHA, adiacente all’azienda e noto a livello internazionale.