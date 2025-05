Domenica 25 maggio è in programma la 44a edizione della StraBologna, la camminata ludico motoria non competitiva organizzata da Uisp Bologna, che anche quest’anno riempirà le strade della città, dedicando un’intera giornata allo sport e alla condivisione.

La corsa partirà da piazza Galvani alle 10.30 e propone tre percorsi, mini da 5km, medio da 7 km e maxi da 9 km, tutti con arrivo in piazza Maggiore.

Per il regolare svolgimento della manifestazione sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico. Leggi l’ordinanza completa

Dalle 10.15 fino alle 11.30, divieto di transito veicolare durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti in:

via dell’Archiginnasio, piazza Galvani, via Farini, via de’ Carbonesi, via Barberia, via Nosadella, via Saragozza, via Urbana, via D’azeglio, via delle Tovaglie, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, via Chiudare, via Arienti, via San Domenico, vicolo Santa Lucia, via Castiglione (da vicolo Santa Lucia a via Farini).

via Castiglione (da vicolo Santa Lucia a via Orfeo), via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano, via Guerrazzi, via San Petronio Vecchio, piazzetta Giorgio Morandi, via del Piombo, piazza Carducci, via Toffano, piazza di Porta Maggiore, strada Maggiore (fino a via Torleone).

Dalle 10.45 fino alle 12.15, divieto di transito veicolare durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti in:

via Farini (attraversamento), via Castiglione, piazza di Porta Ravegnana, via Rizzoli , piazza Re Enzo, piazza Maggiore

strada Maggiore (da via Torleone a via Borgonuovo), via Borgonuovo, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, piazza di Porta Ravegnana, via Rizzoli , piazza Re Enzo, piazza Maggiore.

via Torleone, via San Vitale, via Broccaindosso, strada Maggiore, piazza Aldrovandi, via San Vitale, via dell’Unione, via Selmi, via San Giacomo, piazza Puntoni, via Zamboni, piazza Verdi, via Zamboni, piazza Rossini, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Castel Tialto, strada Maggiore, via Borgonuovo, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, piazza di Porta Ravegnana, via Rizzoli , piazza Re Enzo, piazza Maggiore.

Dall’1 alle 15: in piazzale Baldi, nell’area pedonale, sosta consentita a 20 veicoli operativi a servizio della manifestazione

Dalle 00.30 di venerdì 23 maggio alle 15 di domenica 25 maggio: su piazza Roosevelt, nell’area di sosta al centro della piazza, divieto di sosta con rimozione forzata.

Domenica 25 maggio, saranno previste deviazioni sulle linee bus Tper consultabili sul sito www.tper.it

Altre informazioni:

https://www.comune.bologna.it/notizie/strabologna-2025

https://strabologna.it/