Domenica 25 maggio, a partire dalle 7, sono previste le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale rinvenuto in via Prati di Caprara, durante lavori di scavo. Si tratta di una bomba di fabbricazione americana, del peso di circa 100 libbre, ancora armata di entrambe le spolette.

Il disinnesco avverrà sul luogo del ritrovamento e successivo trasporto nella cava “I Laghi” (località Pianoro) per procedere al brillamento.

Le operazioni dovrebbero concludersi nella mattinata dello stesso 25 maggio.

La comunicazione della conclusione delle operazioni verrà data direttamente ai cittadini ospitati nei punti predisposti per l’accoglienza e comunque tramite i canali dell’Amministrazione, o richiedendo notizie alla Centrale Radio operativa della Polizia Municipale allo 051 266626.

Chi dovrà allontanarsi

I residenti interessati sono circa 350 tra cui 26 over 75. Tutta la popolazione presente a qualsiasi titolo nelle vie e nei civici indicati dal provvedimento e comunque anche in tutti gli immobili, strade, terreni o manufatti di qualsiasi genere, purché rientranti nella danger zone, dovrà, entro le 6, allontanarsi dalla zona fino al termine delle operazioni.

La Polizia locale ha già consegnato le informazioni e l’ordinanza di evacuazione a tutti i civici interessati.

La zona di pericolo (danger zone), da considerarsi in un raggio lineare di 258 metri dal luogo in cui è collocata la bomba, interessa parte del quartiere Borgo Panigale – Reno.

Punti di accoglienza

Per i cittadini residenti nella zona che ne hanno necessità, saranno allestiti punti di accoglienza accessibili dalle 6 di domenica 25 maggio fino a cessate esigenze, nei quali saranno forniti generi di conforto.

Il punto di di accoglienza per le persone autosufficienti è la Casa di Quartiere Santa Viola in via Emilia Ponente 131.

I punti di accoglienza per le persone non autosufficienti che necessitano di assistenza in presidi socio-sanitari sono:

C.R.A. (Casa Residenza Anziani) Cardinale Lercaro in via Bertocchi 12

C.R.A. (Casa Residenza Anziani) Saliceto in via di Saliceto 71 (da utilizzare solo in caso di un numero elevato di richieste di accoglienza protetta)



Area interessata

Sono 5 le vie interessate e 71 i civici coinvolti (come da apposita ordinanza). Questo l’elenco delle strade:

via del Chiù

via del Giacinto

via Giorgione

via Paolo Nanni Costa

via Pinturicchio

Viabilità

In vista dell’operazione di brillamento è necessario introdurre limitazioni alla viabilità dalle ore 6 e per tutta la durata dell’operazione. In particolare, dalle 6 sono chiuse al passaggio di veicoli e pedoni le strade:

via Paolo Nanni Costa

via del Giacinto dal civico 12 a via del Giorgione

via del Giacinto da via Emilia Ponente al civico 12 (tranne i residenti diretti a civici non ricompresi all’interno della zona di pericolo)

via del Giorgione da via Martinelli a via Nanni Costa

via Pinturicchio dal civico 10 a via del Giorgione

via Pinturicchio da via Emilia Ponente al civico 10 (eccetto residenti diretti a civici non ricompresi all’interno della zona di pericolo)

Qui l’ordinanza di mobilità

Non sono previste deviazioni alle linee degli autobus.

Per quanto riguarda le auto, i percorsi alternativi consigliati nell’area interessata dall’operazione sono:

via Emilia Ponente in direzione centro

via del Chiù in direzione periferia

Aerei

Saranno inoltre limitate per ragioni di sicurezza le operazioni di decollo e atterraggio sull’Aeroporto di Bologna. Durante le attività di disinnesco il Terminal Passeggeri rimarrà comunque sempre aperto e sarà raggiungibile tramite la viabilità ordinaria.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Aeroporto Marconi.