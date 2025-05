Venerdì 23 maggio inizia l’esperienza di StraBologna con l’apertura al pubblico del villaggio espositivo, dalle 10 alle 18: gli stand dei nostri partner sono pronti ad accogliere gli StraRunners che riceveranno tante sorprese. Sono presenti il main partner dell’evento Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, BENU|Farmacia, AUSL, Avis ed Emil Banca, oltre a KING, Mielizia, Trenitalia Tper, Parmigiano Reggiano, Castel Guelfo The Style Outlets, Quelli di Bologna, Synlab, Wall Street English, Passion For Dogs e Parco La Quiete, Pontevecchio Bologna e VIP Clown. Insomma, le sorprese non mancheranno, venite a trovarci per giocare, mettervi alla prova con quiz e test, e passare una piacevole giornata in centro a Bologna!

Il giorno seguente, sabato 24 maggio, il villaggio espositivo rimarrà operativo, mentre diverse associazioni sportive si esibiranno gratuitamente di fronte a tutta la cittadinanza! Si terrà anche la StraBologna Sprint, l’evento finale della StraBologna Scuole – 18° Grand Prix Emil Banca. I bimbi che si sono rivelati più veloci nella corsa di velocità con fotocellule durante le giornate all’Arcoveggio si sfideranno all’ombra di San Petronio in una cornice suggestiva ed emozionante, per poi essere premiati sul palco allestito in Piazza!

Ecco il programma dettagliato delle esibizioni, vi aspettiamo!

10:00 – 10:40 balli di gruppo con UISP

10:45 – 11:25 bollywood con Compagnia dell’Aurora

11:30 – 12:10 dimostrazione di detection sportiva con Passion For Dogs

12:15 – 12:45 premiazioni StraBo Sprint

12:50 – 13:20 VIP Clown Bologna

15:20 – 15:50 ginnastica ritmica Pontevecchio

15:55 – 16:25 fitness musicale con Alessio Citi Fitness Studio

16:30 – 16:50 performance corale di Tarantarte

17:20 – 17:50 hip hop con Winning Dance Studio Club

17:55 – 18:25 danza contemporanea con Centro Studi Danza Duende

18:30 – 19:05 musica con Rock Bazar Band

Domenica 25 maggio raggiungeremo l’apice della StraBologna! Alle 10:30 ci sarà la partenza, insieme ai Doves Bologna e alla Jeep Avenger ibrida messa a disposizione da CAR, da Piazza Galvani e ognuno potrà scegliere di fare il percorso che desidera: mini da 4 km, medio da 7 km, maxi da 9 km. I tre percorsi partiranno tutti da Piazza Galvani e seguiranno inizialmente lo stesso itinerario: Via Barberia, Via Nosadella, Via Saragozza, dopodiché si procede lungo Via Urbana fino all’incrocio con Via D’Azeglio e girando a sinistra si prosegue su Via delle Tovaglie fino a Piazza dei Tribunali – qui ci sarà un primo punto ristoro per cani. Dopo alcune altre svolte, il percorso mini procede su Via Castiglione fino a Via Rizzoli e si conclude con l’arrivo in Piazza Maggiore, mentre il medio e il maxi proseguono sul tratto di Via Santo Stefano, Via San Petronio Vecchio e raggiungono il ristoro messo a disposizione da Coop Alleanza 3.0, al km 5, in Piazza Carducci; qui i partecipanti saranno accolti da Passo Capponi e Bologna Trail Team. Dopodiché i percorsi medio e maxi porteranno i partecipanti in altre vie iconiche della città, passando per Porta Maggiore e Porta San Vitale, affiancando il magnifico Portico di Santa Maria dei Servi e attraversando Via Zamboni. Anche per medio e maxi l’arrivo sarà in Piazza Maggiore, passando davanti al palco dove avverranno le premiazioni di gruppi, teams e scuole più numerose. Anche qui, in Piazza ci sarà il ristoro per tutti i partecipanti!

Il percorso sarà segnalato, così come le deviazioni per seguire i tracciati mini, medio e maxi.

È stata predisposta una chiusura dinamica delle strade coinvolte dai percorsi, agevolando così il traffico nel centro storico della città. In particolare, il divieto di transito veicolare sarà dalle 10:15 alle 11:45 in Via Dell’archiginnasio, Piazza Galvani, Via Farini, Via De’ Carbonesi, Via Barberia, Via Nosadella, Via Saragozza, Via Urbana, Via D’azeglio, Via Delle Tovaglie, Piazza Dei Tribunali, Viale XII Giugno, Via Chiudare, Via Arienti, Via San Domenico, Vicolo Santa Lucia, Via Castiglione (tratto da Via Farini a Via Orfeo), Via Orfeo, Via Borgolocchi, Via Santo Stefano, Via Guerrazzi, Via San Petronio Vecchio, Piazzetta Giorgio Morandi, Via Del Piombo, Piazza Carducci, Via Toffano, Piazza Di Porta Maggiore, Strada Maggiore – dalle ore 11:30 alle ore 12:15 in Via Farini, Via Castiglione, Piazza Di Porta Ravegnana, Via Rizzoli, Piazza Re Enzo, Piazza Maggiore, Via Borgonuovo, Via Santo Stefano, Via Torleone, Via San Vitale, Via Broccaindosso, Strada Maggiore, Piazza Aldrovandi, Via dell’Unione, Via Selmi, Via San Giacomo, Piazza Puntoni, Via Zamboni, Piazza Verdi, Via Zamboni, Piazza Rossini, Via Benedetto XIV, Via Castel Tialto.

E se in testa alla StraBologna abbiamo il veicolo ibrido di CAR e le bici di Bike 2000, in coda alla manifestazione partirà il gruppo dello StraPlogging, sostenuto da Emil Banca: i partecipanti di questo gruppo saranno muniti di pinze e si occuperanno della raccolta dei rifiuti lungo il percorso. Questo, insieme all’attività di raccolta differenziata che verrà portata avanti durante tutti i 3 giorni di villaggio, contraddistingue la StraBologna, evento virtuoso che registra numeri record sui rifiuti differenziati.

A partire dalle ore 11:45, sul palco nei pressi di Piazza Maggiore, inizieranno le premiazioni delle 8 scuole più numerose, che riceveranno i premi in denaro messi in palio da Emil Banca, main partner della StraBologna Scuole. A seguire, si svolgeranno le premiazioni dei 5 teams e dei 5 gruppi più partecipati, i quali riceveranno dei buoni offerti da Coop Alleanza 3.0 e non finisce qui! Anche il gruppo con più bambini, il gruppo con più cani e la coppia cane/uomo più originale riceveranno un premio!

VANTAGGI. Con l’iscrizione si ha diritto al pettorale dell’evento, su cui sono presenti i numerosi voucher messi a disposizione dai nostri partner; esibendo il pettorale tutti gli StraRunners potranno viaggiare gratuitamente sugli autobus TPER fino alle ore 14:00 e, sempre a partire dalle 14:00, si potrà entrare gratuitamente nelle piscine Sogese. Oltre al pettorale, con l’iscrizione si riceve in omaggio l’esclusiva t-shirt di colore arancione e azzurro, con uno dei simboli più conosciuti di Bologna: la statua del Nettuno!

Seguite StraBologna sui profili social e sul sito strabologna.it per non perdere tutte le ultime novità!