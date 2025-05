È Maria Aceto la nuova segretaria del Circolo del Partito Democratico di Sassuolo. Eletta nel corso dell’Assemblea di sabato 24 maggio, prende le consegne da Nicoletta Bagni, cui vanno i ringraziamenti della comunità politica democratica per l’impegno, svolto negli anni con grande serietà, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile per le numerose assemblee, direzioni ed eventi politici.

Avvocata e insegnante, da sempre impegnata per i diritti, l’inclusione e la giustizia sociale fin dalla fondazione del Partito Democratico, Aceto è stata candidata anche alle ultime elezioni amministrative del 2024 come consigliera comunale, contribuendo alla vittoria con generosità, entusiasmo e un prezioso apporto di idee e partecipazione. La sua candidatura, che ha raccolto un ampio e trasversale sostegno, punta a rafforzare il ruolo del partito in una città come Sassuolo: viva, complessa e centrale.

Molti gli attestati di stima anche per la segretaria uscente: “Grazie al suo impegno, a Sassuolo il Pd ha riconquistato un nuovo protagonismo distrettuale e provinciale. La sua attività ha restituito moltissimo alla nostra comunità, lavorando sempre in squadra e infondendo nel gruppo uno spirito di unità e partecipazione. Anche grazie a lei, abbiamo ottenuto un risultato straordinario al primo turno delle elezioni amministrative, superando quota 30% dei voti e distanziando di 10 punti percentuali il secondo partito, riconquistando il primato cittadino; primato poi confermato anche alle elezioni regionali”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche ai volontari e i simpatizzanti che hanno allestito banchetti e prestato il proprio tempo alle feste dell’unità e nelle campagne elettorali.

Durante il congresso, oltre a presentare le nuove proposte congressuali a livello cittadino, provinciale e regionale, si è proceduto anche al rinnovo della Direzione e del Direttivo di Circolo, per dare nuova forma e slancio all’azione politica del Pd sassolese.

I lavori si sono concentrati su alcuni temi chiave: rafforzare la partecipazione civica, promuovere la transizione ecologica, garantire giustizia sociale riducendo le disuguaglianze e tutelando i più vulnerabili, e sostenere uno sviluppo sostenibile, oltre alle altre proposte che saranno formulate insieme a tavoli tematici cui parteciperanno partiti, mondo del volontariato, associazioni di categoria e sindacati.