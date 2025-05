Con il taglio del nastro è stata inaugurata sabato 24 maggio la casa dei “Volontari in Campo” in Via Cappella a Gorzano, la struttura completamente rinnovata e riqualificata che ospita le sedi di sette associazioni di volontariato del territorio (AIDO, Circolo Fotografico Blow Up, Associazione Chernobyl, HEWO, In Contromano, ANPI, Curacari).

Collocata nell’area collinare che accoglie già la Sala Civica Bergonzoni, le coltivazioni biologiche di Ortinsieme, il Centro La Grangia e il Circolo Ippico Amici del Cavallo, la casa dei “Volontari in Campo”, la cui riqualificazione è stata finanziata integralmente da fondi PNRR, è un nuovo spazio per i volontari e un luogo per le associazioni al servizio della comunità. All’inaugurazione, avvenuta nell’ambito del Caregiver Day dedicato al benessere dei caregiver, hanno partecipato il sindaco Luigi Zironi e gli assessori comunali, insieme a volontari, associazioni e cittadini.

“Sette associazioni maranellesi hanno ora una nuova sede”, commenta il sindaco. “L’edificio, immerso nel verde, fin da subito è parte di un polo socio-sanitario e ricreativo che già comprende altre realtà dello stesso ambito, alle quali si aggiungerà l’Ospedale di comunità. È una programmazione in cui crediamo molto: la condivisione delle idee e il confronto quotidiano sono un elemento fondamentale per l’associazionismo, che per la nostra comunità continua a rappresentare una delle colonne portanti”.