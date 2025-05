L’Atlantic Council of Montenegro e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia hanno firmato un Memorandum di Cooperazione che istituisce un’intesa strutturata tra Italia e Montenegro, con l’obiettivo di rafforzare le attività accademiche e scientifiche tra i due Paesi.

La cerimonia ufficiale si è svolta presso la sede dell’Atlantic Council of Montenegro, alla presenza di una delegazione del Dipartimento di Giurisprudenza guidata dal prof. Marco Gestri, in rappresentanza del Direttore, prof. Elio Tavilla, e del Presidente dell’ACM, dott. Savo Kentera. Il protocollo apre la strada a una programmazione comune di progetti di ricerca, iniziative di formazione, scambi internazionali di docenti e studenti, workshop, seminari scientifici e attività editoriali.

Per Savo Kentera, il Memorandum stabilisce un nuovo capitolo nelle relazioni tra istituzioni educative e di ricerca. “Questa cooperazione rappresenta il ponte tra il Montenegro e una delle istituzioni educative più rispettate d’Italia. Siamo convinti che porterà risultati concreti e contribuirà a una migliore comprensione delle sfide del mondo moderno. Questo memorandum rafforza le relazioni tra i due Paesi, anche in vista dell’adesione del Montenegro all’UE, prevista nel 2028”.

Il prof. Marco Gestri ha espresso apprezzamento per il valore dell’accordo: “È un grande onore e una grande responsabilità per il nostro Dipartimento essere partner dell’Atlantic Council of Montenegro. Questa cooperazione favorisce la mobilità dei nostri studenti e rafforza la condivisione di valori come l’eccellenza scientifica, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. Il MoU si inserisce nella trama delle relazioni culturali tra Italia, Montenegro e Balcani, nel segno del pieno sostegno italiano all’ingresso del Montenegro nell’Unione Europea. Tale prospettiva rafforza l’urgenza di una collaborazione mirata sui temi giuridici legati all’allargamento dell’UE”.

La cerimonia ha visto la partecipazione dell’Ambasciatrice d’Italia, dott.ssa Andreina Marsella, e si è accompagnata a una visita istituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Statale del Montenegro. La delegazione di Unimore è stata ricevuta dal Direttore, prof. Vladimir Savkovic, e da altri docenti, con i quali si è avviato un confronto sulle future opportunità di cooperazione tra i due Dipartimenti.

Fondato nel 2006, l’Atlantic Council of Montenegro promuove i valori euro-atlantici, la pace e la sicurezza internazionale, proseguendo la missione dell’Atlantic Council, nato nel 1961 per consolidare la cooperazione tra Nord America ed Europa.