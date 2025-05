Nella serata di martedì 27 maggio si è svolto un importante incontro in Regione alla presenza del vice presidente Colla e dell’assessore Paglia, le direzioni aziendali di Toyota Material Handling Manufacturing Italia Spa, Toyota Material Handling Italia srl e Life Truck Equipment Spa, i referenti di Fiom Cgil, Uilm Uil e Fim Cisl con le RSU dei tre stabilimenti di Bologna, Casalecchio e Ferrara dove abbiamo ricevuto maggiori informazioni sugli investimenti annunciati precedentemente sulla stampa.

Si tratta di circa 150 milioni di euro complessivi sui tre stabilimenti, con una quota di investimento pubblico, da investire in infrastrutture e in una solida progettualità industriale.

Non possiamo che valutare positivamente gli investimenti previsti che hanno come obiettivo la decarbonizzazione completa degli impianti, gli investimenti in prodotto, in tecnologia di processo e automazione, l’internalizzazione di alcune attività di logistica.

Vigileremo con attenzione sulla realizzazione degli investimenti, per comprendere meglio anche le effettive ricadute sul piano occupazionale, così come sugli sviluppi di mercato che oggi vedono, purtroppo, un maggior protagonismo di aziende competitor che provengono dalla Cina, con la necessità di consolidare la produzione negli stabilimenti di Toyota siti nella nostra regione.

Anche questo incontro informativo è avvenuto nello spirito delle relazioni sindacali e industriali che devono continuare a contraddistinguere il nostro territorio, il confronto con Gruppo Toyota Industries Corporation e le istituzioni.

Proprio per questo abbiamo posto alle parti la riapertura del tavolo del CCNL come condizione essenziale per preparare l’industria del nostro paese alle sfide dettate dall’instabilità del quadro geopolitico, dalla corsa al progresso tecnologico e dall’emergenza climatica che ci influenzeranno nei prossimi anni.