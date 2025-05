Nella giornata odierna si è svolta una visita istituzionale presso l’Istituto Penale per i Minorenni del “Pratello”, da parte di una delegazione del SAPPe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), composta dal Segretario Nazionale Francesco Campobasso, dal Vice Segretario Regionale Francesco Borrelli, dal Segretario Provinciale Rocco Riggio e da Daniele Stornanti.

La visita si inserisce in un contesto nazionale estremamente critico per quanto riguarda gli istituti penali minorili, alle prese con problemi strutturali ormai ben noti: sovraffollamento, carenze croniche di personale e una popolazione detenuta profondamente cambiata nella composizione. Un numero sempre più elevato di minori stranieri non accompagnati – spesso solo sedicenti tali – sta mettendo a dura prova la tenuta delle strutture e del personale, con episodi di violenza e disordini che si ripetono con preoccupante regolarità.

L’Istituto del Pratello non fa eccezione. Negli ultimi anni, la struttura ha vissuto una condizione di forte affanno, riversatasi inevitabilmente sul personale di Polizia Penitenziaria. Le recenti ispezioni, i cui esiti sono stati resi noti anche dai media, hanno confermato una situazione quasi surreale: condizioni igienicosanitarie precarie, detenuti spesso fuori controllo e personale in grande difficoltà operativa.

Un quadro già drammatico che ha toccato il culmine durante i disordini verificatisi nel periodo pasquale. A peggiorare ulteriormente la situazione è giunta l’apertura temporanea della sezione minorile presso l’istituto per adulti della Dozza, creata come “valvola di sfogo” per il sovraffollamento nazionale. Si tratta di un’unità che ospita giovani detenuti maggiorenni, provenienti da altri istituti della penisola, e che presenta criticità del tutto nuove e complesse.

Il personale attualmente in servizio presso la sezione distaccata è composto in larga parte da operatori provenienti dagli UEPE, che stanno affrontando con impegno le complessità della gestione quotidiana. La naturale rotazione del personale, legata ai periodi di missione, può talvolta rendere meno agevole la continuità operativa e la piena uniformità delle procedure.

In entrambe le strutture, Pratello e Dozza, si registra una presenza contenuta di figure chiave appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria che determinano aspetti che, se opportunamente rafforzati, potrebbe contribuire a garantire una maggiore efficacia sia sul piano della sicurezza sia sul fronte delle attività trattamentali, strumenti indispensabili per la gestione delle dinamiche interne e per il percorso rieducativo dei giovani detenuti.

Tuttavia, un elemento positivo emerso dalla visita riguarda il recente cambio della direzione e del comando di reparto: la presenza del nuovo Comandante (proveniente dall’IPM di Firenze) e del nuovo Direttore del CGM (in arrivo dal Centro Giustizia Minorile di Napoli) ha determinato una netta inversione di tendenza. In appena un mese si è già potuto registrare un miglioramento nella gestione, nella pulizia degli ambienti detentivi e soprattutto nella fiducia e motivazione del personale. Il SAPPe auspica che questo nuovo corso possa rappresentare un punto di svolta per riportare l’Istituto del Pratello al ruolo di eccellenza che ha storicamente ricoperto nel panorama della giustizia minorile italiana.