Venerdì 30 maggio 2025, dalle 17.30 alle 19.30 circa, presso Filla Auditorium nel parco della Montagnola, si terrà Giovani Idee per Bologna, l’evento dedicato alla presentazione dei 20 progetti selezionati durante la prima edizione del Fondo di Comunità Radicalmente Adolescenti. L’iniziativa, finanziata dal PN Metro plus 2021-2027, è promossa dal Comune di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi per supportare, con risorse progettuali ed economiche (per un totale di 30 mila euro) le proposte di ragazzi e ragazze, tra i 14 e i 20 anni, da avviare nei sei quartieri della Città entro fine anno.

Alle 17.30 si terranno i saluti dell’Assessore alla Scuola del Comune di Bologna Daniele Ara, a cui seguirà l’intervento della Fondazione IU Rusconi Ghigi volto al racconto di questa prima edizione del Fondo di Comunità Radicalmente Adolescenti. Dalle 17.45 ciascun gruppo selezionato salirà sul palco per presentare il proprio progetto: iniziative culturali e sociali, incontri, proposte sportive e di riqualificazione di spazi esistenti, eventi di arte partecipata e molto altro; seguirà, alle 18.45, un breve intervento di chiusura dell’Amministrazione Comunale. Infine, dalle 19.00, buffet e musica.

Venti progetti che parlano di desideri, bisogni, creatività e voglia di esserci. Rappresentano un’opportunità concreta per riscoprire la città e i suoi quartieri attraverso lo sguardo e l’immaginazione degli adolescenti. Portano con sé visioni, domande urgenti e proposte capaci di generare connessioni. Il loro valore sta nella capacità di attivare spazi, relazioni e risorse, contribuendo alla costruzione di una città più inclusiva, creativa e in ascolto delle esigenze delle nuove generazioni. Ogni progetto è un gesto di cura, uno strumento per abitare il territorio in modo nuovo.

L’avviso del Fondo di Comunità ha raccolto un totale di 76 candidature provenienti da gruppi di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni per un totale di oltre 230 giovani coinvolti. Al termine della valutazione, la commissione ne ha selezionate 21, suddivise in almeno tre proposte per ciascun quartiere, sulla base di quattro criteri: innovazione e creatività, impatto sociale e territoriale, partecipazione e coinvolgimento, fattibilità e sostenibilità. I gruppi proponenti hanno appena concluso il percorso formativo da idea a progetto, un breve ciclo di incontri di co-progettazione, coordinato dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, utili a trasformare le proprie idee in progettualità concrete da avviare entro fine anno in tutti i quartieri. Durante questo ciclo di incontri, 2 gruppi giovanili hanno deciso di collaborare alla realizzazione di un unico progetto, facendo diventare 20 le iniziative che saranno avviate entro dicembre 2025.

Il Fondo di Comunità rappresenta uno dei tasselli di Radicalmente Adolescenti, la strategia dell’Amministrazione comunale di Bologna definita per e con gli e le adolescenti di Bologna.

Maggiori informazioni

https://www.bolognazerodiciotto.it/progetti-018/radicalmenteadolescenti/fondo-di-comunita-folder