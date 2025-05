Le strade di AC Reggiana e Marcello Pizzimenti si divideranno dopo il prossimo 30 giugno. La Società comunica la decisione di non proseguire nella stagione alle porte il percorso con il direttore sportivo e i collaboratori, Francesco Panfili e Haris Louris.

Il patron Romano Amadei, il presidente Carmelo Salerno e i vice presidenti, Giuseppe Fico e Vittorio Cattani, esprimono a Pizzimenti e al suo staff riconoscenza per l’impegno dimostrato e per l’obiettivo salvezza raggiunto al termine della stagione appena conclusa in Serie B. A loro gli auguri di tutto il mondo granata per le prossime sfide professionali che li attendono.