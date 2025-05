La Giunta ha approvato il progetto di Marconi Express, concessionario del People Mover, per potenziare il servizio che il Comune presenterà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito dei fondi periodicamente messi a disposizione e destinati ai sistemi di trasporto rapido di massa.

La proposta prevede:

l’ammodernamento dei tre veicoli attualmente in servizio,

l’acquisto di altri due veicoli con maggiore capienza,

la realizzazione di un edificio adibito a deposito, manutenzione e uffici, da collocarsi in prossimità della linea.

“Si tratta dello stesso bando – spiega l’assessore Michele Campaniello – a cui come Amministrazione comunale abbiamo partecipato per chiedere il finanziamento del ramo ovest della Linea blu del tram Bologna-Casalecchio. Sappiamo che è un bando che al momento non è finanziato ma auspichiamo che lo sia, una volta definita la graduatoria dei vari progetti. In questi tre anni abbiamo lavorato perchè il People mover funzionasse al meglio dopo le difficoltà iniziali. Ora con questo ulteriore passaggio vogliamo migliorarlo grazie a mezzi più nuovi, silenziosi e capienti”.