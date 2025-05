Prosegue in questi giorni la permanenza in Cattedrale dell’Immagine della Madonna di San Luca. Oggi, venerdì 30 maggio, alle ore 21.00 don Massimo Ruggiano, Vicario Episcopale per il Settore Carità, guiderà la recita del Rosario.

Sabato 31 alle ore 14.30 sarà celebrerà la Divina Liturgia e alle ore 21.00 Mons. Stefano Ottani, Vicario Generale per la Sinodalità, presiederà la preghiera del Rosario.

Domenica 1 giugno, Solennità dell’Ascensione, alle ore 10.30 in Cattedrale il Card. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, presiederà la Messa, concelebrata dall’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi, alla presenza dell’Immagine della Madonna di San Luca.

Alle ore 17.00 l’Icona verrà accompagnata in processione al Santuario dall’Arcivescovo e dai fedeli percorrendo le vie Indipendenza, Ugo Bassi, Nosadella e Saragozza, sostando per la benedizione in Piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione parteciperanno con gli stendardi: parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità dei migranti cattolici, comunità ortodosse e associazioni ecclesiali. Alle ore 20.00, all’arrivo della Madonna di San Luca nel Santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la Messa.

Durante tutto il periodo di permanenza della Madonna in Cattedrale, negli orari di aperura della chiesa, ci sarà anche la diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di 12Porte. La Messa delle ore 10.30 di domenica 1 giugno sarà trasmessa anche in diretta televisiva da E’Tv-Rete7 (canale 10) che non trasmetterà la consueta Messa domenicale delle ore 11.00 dal Santuario della Beata Vergine di San Luca.

Domenica 1 giugno, inoltre, si celebrerà la Giornata Mondiale per le Comunicazioni sociali e l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali ha organizzato nel corso dell’anno eventi sul messaggio del Papa “Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori”. Per l’occasione l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali segue gli eventi della settimana di celebrazioni per la Madonna di San Luca e li comunica, anche a tutti i media e testate del territorio, attraverso il sito www.chiesadibologna.it, Bologna Sette, settimanale diocesano inserto domenicale di Avvenire, distribuito in queste giornate anche in Cattedrale, la rubrica televisiva “12Porte” e il suo canale YouTube, il social Facebook e Instagram, la Newsletter (iscrizioni sul sito dell’Arcidiocesi) e l’Ufficio stampa.

Per informazioni www.chiesadibologna.it