In prevalenza poco nuvoloso per nubi alte e stratificate con schiarite soprattutto sul settore orientale e temporanei addensamenti in particolare sulle aree occidentali senza precipitazioni.

Temperature minime stazionarie, comprese tra 17 e 19 gradi nei centri urbani delle aree di pianura; massime in locale aumento sul settore orientale per deboli venti di caduta, generalmente comprese tra 29 e 32 gradi. Venti deboli variabili sulle pianure e a regime di brezza lungo la costa. Lungo i rilievi e fino alla fascia pedecollinare deboli/moderati da sud-ovest con rinforzi soprattutto in serata. Mare poco mosso o quasi calmo, tendente a mosso al largo dal tardo pomeriggio.

(Arpae)