Dalle 23.30 di venerdì 6 alle 04.00 di lunedì 9 giugno Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Padova, fra le stazioni di San Pietro in Casale e Ferrara.

In particolare, verranno realizzati interventi di impermeabilizzazione di due ponti ferroviari, composti ciascuno da un’arcata in muratura della lunghezza di circa 25 metri, mediante la posa di una speciale membrana. Per eseguire i lavori sarà necessaria la temporanea rimozione dei binari, delle traverse e della massicciata ferroviaria, con sospensione della circolazione dei treni fra le stazioni di San Pietro in Casale e Ferrara.

A seguire binario e massicciata verranno riposizionati e, terminati i controlli previsti, sarà riattivata la circolazione ferroviaria. Le modifiche al servizio ferroviario sono consultabili sui canali di acquisto delle imprese ferroviarie. Circa 50 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici che saranno impegnati nel cantiere con l’ausilio di 20 mezzi d’opera.

L’investimento di RFI è di circa 1 milione e 600 mila euro.

TRENITALIA – TRENITALIA TPER, LINEA BOLOGNA – PADOVA: MODIFICHE AL SERVIZIO PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA

Per consentire interventi di manutenzione sulla linea a cura del gestore dell’infrastruttura, sabato 7 e domenica 8 giugno i treni sulla linea Bologna – Padova subiranno le seguenti modifiche, consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper.

Treni Frecciarossa

I treni Frecciarossa della relazione Venezia-Roma seguiranno il percorso via Verona e non effettueranno, ove previste, le fermate di Ferrara e Rovigo subendo un incremento dei tempi di viaggio di circa 60 minuti tra Venezia e Bologna. Inoltre, alcuni Frecciarossa saranno limitati a Bologna con soppressione della tratta Bologna-Venezia Santa Lucia.

Treni Intercity, Intercity Notte ed Euronight

I treni Intercity e Intercity Notte seguiranno il percorso via Verona con variazioni di orario e non effettueranno, ove previste, le fermate di Ferrara, Rovigo, Monselice e Terme Euganee.

Previste corse con bus per i treni Intercity Giorno per la tratta soppressa. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche prima dell’orario programmato dei lavori.

Il treno Euronight 294, le notti tra il 7 e l’8 giugno e tra l’8 e il 9 giugno, anticipa l’orario a Roma, Firenze e Bologna; il treno Euronight 233/295, la notte tra il 7 e l’8 giugno, posticipa l’orario a Bologna, Firenze e Roma.

Treni del Regionale

Nei giorni 7 e 8 giugno i treni del Regionale e di Trenitalia Tper Bologna – Padova/Venezia saranno cancellati fra San Pietro in Casale e Ferrara. Fra le due stazioni sarà attivo un servizio di autobus.

Sul sito trenitaliatper.it, sezione Info e assistenza, è possibile consultare la mappa dei punti di fermata degli autobus; Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio; i posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Inoltre, nei giorni 6, 7, 8 giugno alcuni treni della relazione Bologna Centrale – Venezia saranno cancellati tra Bologna e Ferrara; nei giorni 7, 8, 9 giugno alcuni treni della relazione Imola – Ferrara subiranno modifiche o cancellazioni.

Trenitalia invita tutti i clienti a consultare con frequenza e soprattutto in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS e Smart Caring su App Trenitalia.