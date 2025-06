Si sono svolte altre Assemblee CNA che hanno eletto la Presidente CNA Impresa Donna Bologna e il Presidente CNA Industria Bologna.

Maria Luisa Rubbi Presidente CNA Impresa Donna

Le imprese del raggruppamento CNA Impresa Donna hanno confermato come loro Presidente Maria Luisa Rubbi della Rubbi srl di Castenaso.

Giulia Gaiani dello Studio Legale Firrincelli Gaiani è stata eletta VicePresidente del raggruppamento.

Nata nel 1963, dopo avere lavorato per diversi anni come sistemista informatico, Maria Luisa Rubbi nel 1997 ha rilevato la ditta del padre “Rubbi Antonio”, storica azienda costituita nel 1956 e da subito associata a CNA. L’azienda si è poi trasformata in Rubbi srl nel 2001, costruisce manufatti di carpenteria in ferro, acciaio, inox e alluminio utilizzando tutti i processi utili alla costruzione. L’azienda collabora con importanti realtà del tessuto imprenditoriale italiano come Cefla e Tecnogym. Aderisce al Camser, il consorzio export di produttori italiani di meccanica specializzata ed è socia nella MIB SRL, che sviluppa e realizza progetti innovativi in collaborazione con UNIBO. E’ stata Presidente dell’area Reno Galliera dal 2017 al 2021 e Presidente CNA Impresa Donna dal 2021 ad oggi.

Insieme a Maria Luisa Rubbi e Giulia Gaiani, nel comitato esecutivo di CNA Impresa Donna Bologna sono stati eletti:

Simonetta Soverini, F.lli Soverini Srl; Angela Ricchi, (azienda omonima); Sabrina Betti, Autocarrozzeria Betti di Betti Sabrina; Benedetta Rasponi, Brillante Sas; Roberta Piccinini, Lamipress Srl; Elisabetta Lodi, (azienda omonima).

Franco Vitali Presidente CNA Industria

Le imprese del raggruppamento CNA Industria hanno confermato come loro Presidente Franco Vitali della ditta EFFE-GI IMPIANTI di Vergato.

Franco Vitali, nato a Castel d’Aiano nel 1958, è titolare dell’azienda EFFE-GI IMPIANTI S.r.l., costituita nel 1989 a seguito della trasformazione di un’impresa già operante nel settore dal 1981. L’azienda si occupa prevalentemente di impianti elettrici, sia nel settore privato che in quello pubblico. Nell’anno 2000 ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001, nel 2003 la prima certificazione SOA; successivamente si sono ottenute la certificazione UNI EN ISO 14001 – UNI ISO 45001, UNI/PdR 125:2022 – Certificazione parità di genere.

L’azienda, con sede a Vergato e una seconda sede operativa ad Anzola dell’Emilia, conta circa 50-60 dipendenti. Da diversi anni l’azienda opera nel settore degli appalti pubblici e privati su tutto il territorio nazionale realizzando la parte edile, la parte meccanica e la parte elettrica, in partnership con altre aziende del settore ferroviario e tramviario. L’azienda si basa sull’importanza della formazioni delle diverse figure professionali; esse vengono continuamente formate all’interno della ditta stessa, tramite corsi svolti da tecnici del settore. Franco Vitali era stato eletto Presidente CNA Industria Bologna per la prima volta nel 2021.

Insieme a Franco Vitali, nel comitato esecutivo di CNA Industria Bologna sono stati eletti:

Roberta Piccinini, Lamipress Srl; Martina Stanzani, Stanzani Spa; Mauro Aleotti, Eostech Srl; Enzo Ponzio, Co.ESA Immobiliare Srl; Matteo Pelotti, Good Truck soc. coop.; Claudio Tedeschi, Dismeco Srl