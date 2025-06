Torna anche quest’anno a Bologna in via Guinizelli la Festa di Sant’Antonio e le iniziative saranno sviluppate su due giorni: giovedì 12 a partire dalle ore 18.30 e venerdì 13 giugno per l’intera giornata.

Il 12 GIUGNO l’evento di apertura sarà la presentazione del libro “ Poveri noi ” di Alice Facchini , seguita da una serata di giochi, un mercatino e una cena in strada.

l’evento di apertura sarà la “ ” di , seguita da una serata di giochi, un mercatino e una cena in strada. Il 13 GIUGNO torna il tradizionale pranzo in strada, insieme agli ospiti di Antoniano, bambine e bambini, volontarie e volontari, operatori, donatori, associazioni, amiche e amici che rendono possibile ogni giorno la cura dei più fragili.

Nel pomeriggio, la Festa continua con laboratori per bambine e bambini, musica, mostre, spettacoli e lo Studio TV dell’Antoniano ospiterà, a partire dalle ore 14.00, “Il Piccolo Coro in Cina 2025” proiezione in anteprima della docuserie YouTube, online dal 23 giugno (https://youtu.be/gLvCYKXC4iM), dedicata all’ultimo tour tra Shanghai e Nanchino e realizzata – con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” – per celebrare la straordinaria avventura del Piccolo Coro che vanta 9 tournée all’attivo dal 2015 nel Paese asiatico.

Da quanto è iniziata 10 anni fa questa avventura straordinaria del Piccolo Coro in Cina sono stati 52 concerti a Shangai, Nanchino e Pechino e sono 15 i brani del repertorio dello Zecchino d’Oro cantanti in lingua cinese.

Nell’ultimo tour in Cina, che si è tenuto cavallo tra il 2024 e il 2025, i 6 concerti hanno conquistato un pubblico di oltre 12.000 spettatori.

Il progetto si affianca a numerose altre attività didattico-musicali che lo Zecchino d’Oro ha all’attivo all’estero, come “Zecchino d’Oro nel mondo“, attraverso il quale lo Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano promuovono la lingua e la cultura italiana rendendo le canzoni strumento di apprendimento dell’italiano e di diffusione di valori universali. Nel corso degli anni sono stati realizzati progetti in numerosi paesi, tra cui Albania, Grecia, Georgia, Australia, Repubblica Ceca.

Sempre nel pomeriggio la benedizione dei bambini, la processione e la celebrazione eucaristica e, a seguire, cena in strada.

I festeggiamenti si concluderanno con i concerti delle Verdi Note e del Piccolo Coro.

La Festa di S. Antonio (programma completo: https://antonianobologna.it/festa-di-santantonio-2025/) fa parte di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.