Dal 13 al 15 giugno tornerà ad Albinea un appuntamento tradizionale e amatissimo in tutta la provincia: la 59^ edizione della sagra dei Lambruschi & della Spergola – Festa dei vini dei Colli”

Da 59 anni la Sagra accompagna i visitatori nella conoscenza delle produzioni vitivinicole della collina reggiana con una festa che celebra le qualità dell’antico rosso Lambrusco e di un bianco, la Spergola, dal profumo delicato e persistente. Due vitigni autoctoni, che nel corso del tempo hanno saputo migliorare nell’esprimere una gamma di sensazioni particolarmente apprezzate dai consumatori, grazie all’ impegno di intere generazioni di produttori che hanno investito in risorse e in energie per qualificare il prodotto, per farlo conoscere. Non è solo il vino il protagonista di questo racconto. È un intero territorio che si esprime, che parla di sé, della propria storia.

L’appuntamento albinetano è soprattutto un’ occasione per raccontare la ricchezza e l’unicità del paesaggio, storicamente connotato dalla vite e dalla combinazione unica di fattori naturali e umani che ne hanno influenzato la crescita e la produzione: il clima, il suolo, la geologia, le pratiche agricole strettamente connesse con la storia e la cultura locale. Suolo, vitigno, clima più il sapere, la pazienza, la cura dei vignaioli che vivono interconnessi con la propria comunità’ locale, per comprendere che dietro ai vini c’è lavoro duro e passione. Quella straordinaria combinazione di natura e uomo, il ‘terroir’ appunto.

Quest’anno il tradizionale appuntamento si rinnova puntando l’attenzione in particolare sulle produzioni vitivinicole dei nostri colli, dal Secchia all’Enza, con la presenza delle Cantine che ne hanno fatto la storia e l’economia. Oltre al tradizionale stand dei “Centolambruschi”, in questa edizione cantine, sommeliers, enologi e vignaioli condurranno i visitatori con degustazioni guidate a comprendere e assaporare le caratteristiche sensoriali dei vini in combinazione con i sapori dei piatti locali, per poter apprezzarne al meglio tutte le sfumature conferite nel ‘terroir’.

L’anteprima della sagra sarà venerdì 6 giugno con la masterclass con degustazioni guidate e accompagnamento di specialità gastronomiche locali a cura di Alessandro Brizi, caporedattore della rivista nazionale “L’assaggiatore” Onav. L’appuntamento, dal titolo “Festa dei vini colli”, sarà alle ore 20.30, nella sala civica di via Morandi 9.

La partecipazione avrà un costo di 35 euro (soci Onav 30 euro) e sarà soltanto su prenotazione chiamando il numero 339.1154555.

Venerdì 13 giugno, alle ore 19, apriranno gli stand “Centolambruschi”, “Connubi diVini”, “Le cantine dei colli reggiani” e “Le donne del vino” in piazza Cavicchioni. Inoltre aprirà l’”Osteria del Tirabuson” in piazzale Lavezza. Alle ore 20 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della Sagra con la banda di Albinea, l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, la sindaca Roberta Ibattici e la presidente di Pro Loco Antonella Incerti. Sempre alle ore 20 inizierà il 6° concorso “Il miglior Lambrusco della Sagra” e il mercatino artigianale. Alle ore 20, in piazza” spazio al “Dialogo con le produttrici enologhe e le assaggiatrici”. Alle ore 21, in piazza Lavezza, inizierà il concorso “Ombelicus veneris” e, alle ore 21.30, al parco dei Frassini, spazio a “Passito e cioccolato” con la degustazione condotta da Elena Crotti e Elena Taragnani di Onav (prenotazione al numero 339.1154555).

Sabato 14 giugno, dalle ore 10 alle 12, visite guidate all’acetaia comunale di Villa Tarabini. Dalle ore 10.30, nella sala civica di via Morandi 9, verranno proiettati i due filmati dal titolo “Una sconfinata biblioteca” e “Il valore del tempo, elogio alla lentezza”, che mostrano la bellezza dell’area dei gessi messiniani divenuta patrimonio Unesco. Alle ore 19, apriranno gli stand “Centolambruschi”, “Connubi diVini”, “Le cantine dei colli reggiani” e “Le donne del vino” in piazza Cavicchioni. Ci saranno gli stand di prodotti tipici in via Caduti per la Libertà e, dal Ceas di via Chierici 2, partirà la camminata sotto le stelle che arriverà in piazza ad Albinea e farà ritorno a Borzano. Alle ore 19.30 aprirà l’”Osteria del Tirabuson” in piazzale Lavezza. Alle ore 20 si terrà il 6° concorso “Il miglior Lambrusco della Sagra” e, alle ore 20.30, riprenderà il “Dialogo con le produttrici enologhe e le assaggiatrici”. Alle ore 21, al parco dei Frassini, ci sarà il concerto dei “The blue cover”. Alle ore 21, in piazza Lavezza, proseguirà il concorso “Ombelicus veneris” e ci sarà un’esibizione dello Skating Club Albinea.

Domenica 15 giugno sarà l’ultimo giorno della Sagra. Alle ore 9, con partenza dalla sede di Pro Loco in piazza Cavicchioni, ci sarà la camminata “Lionello Spada e Santa Maria dell’Oliveto” insieme allo storico Giuseppe Ligabue. Il rientro è previsto alle ore 12 dopo 8 chilometri di camminata. Il percorso sarà: via Castellana, Castello di Montericco, Cà de Manfredi, chiesa dell’Oliveto e i suoi tesori, la Madonna di Lionello spada, La Russia, Vitala, Il Groppo e rientro.

Per informazioni scrivere a prolocoalbinea@virgilio.it o contattare il numero 339.1154555.

Dalle ore 9 apriranno gli stand dei prodotti tipici in via Caduti per la Libertà. Dalle ore 10 alle 12, visite guidate con assaggi all’acetaia comunale di Villa Tarabini. Al parco dei frassini, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle ore 18 alle 20, degustazioni in abbinata di Spergola e Parmigiano Reggiano con assaggiatori di Parmigiano Reggiani Apr. Alle ore 19, apriranno gli stand “Centolambruschi”, “Connubi diVini”, “Le cantine dei colli reggiani”, “Le donne del vino” in piazza Cavicchioni e l’”Osteria del Tirabuson” al parco Lavezza. Alle ore 20.30 riprenderà il “Dialogo con le produttrici enologhe e le assaggiatrici” e , alle ore 20.30, ci sarà la premiazione dei concorsi della Sagra.

Martedì 17 giugno, dalle ore 20.30, in piazzale Lavezza, si terrà il torneo di pinnacolo di beneficenza a cura del Circolo Albinetano.