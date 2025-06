È in programma martedì 17 giugno alle 17.30 nella Sala della Musica di Salaborsa (Piazza Nettuno 3, Bologna) un nuovo appuntamento di INCREDIBOL! BOX dedicato agli strumenti per finanziare le imprese culturali e creative, comparto nodale – non solo in termini economici – per l’Emilia-Romagna.

L’ultimo report dell’Osservatorio sulla Cultura e la Creatività dell’Emilia-Romagna

pubblicato da Regione, ART-ER e ATER Fondazione a maggio 2025 indica, infatti,

che entro il 2025 il numero di lavoratori nelle ICC raggiungerà le 103mila unità, con un incremento del +2,1% nel 2024 e dello +0,2% nel 2025.

Per promuovere la crescita del comparto culturale e creativo sul territorio regionale, il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna ha dato vita da maggio 2025 al nuovo percorso INCREDIBOL! BOX, parte del progetto Incredibol! attivo dal 2010.

L’appuntamento del 17 giugno si rivolge sia a chi già opera sia a chi intende operare come impresa culturale o creativa. Con la conduzione di Simona Pinelli, imprenditrice culturale, progettista e formatrice, e della fundraiser Julia Hoffmann si entrerà nel vivo dei principali strumenti a disposizione per sostenere startup culturali, microimprese e soggetti ibridi.

Il modulo propone un approccio integrato tra progettazione e sviluppo d’impresa, con esempi concreti e fattuali tratti dal contesto locale e nazionale per introdurre i partecipanti alla comprensione delle modalità per accedere a contributi per investimenti, servizi di accompagnamento, bandi di diversa natura e incentivi all’autoimprenditorialità.

“Ricercare bandi e finanziamenti è un’arte che va imparata, proprio come si impara a nuotare o ad andare in bicicletta,” spiega Simona Pinelli. “Una volta compresi tutte gli elementi (dove, come, entro quando, quanto, ecc), e le corrette procedure, saremo in grado di muoverci in autonomia e sempre più velocemente. Imparare a fare un bando non ne garantisce certo la vincita, ma diciamo che aumenta di molto le possibilità. Speriamo, con questo ciclo, di fornire strumenti utili per attivarsi in maniera costante e proficua in questo campo così complicato!

Questo appuntamento è parte di un ciclo di incontri – molto seguiti da una platea composita – che INCREDIBOL! Box ha dedicato alle strategie di finanziamento per il settore creativo e culturale, e che riprenderanno in autunno.

Per consultare il programma e maggiori informazioni: https://www.incredibol.net/

incredibol@comune.bologna.it

Simona Pinelli

Storica dell’arte e imprenditrice culturale, ha dedicato gran parte della sua ultratrentennale carriera alla didattica dell’arte e alla promozione culturale, collaborando, tra i tanti, con il Comune di Bologna, la Regione Emilia Romagna, la Fiera del Libro per Ragazzi e con musei come GAM, Brera, GNAM, MART, Museo Pecci, Palazzo delle Esposizioni, Scuderie del Quirinale, Genus Bononiae e Fondazione Cirulli.

Dal 2006 è titolare di ComunicaMente, con cui progetta e organizza eventi, mostre e percorsi museali.

Julia Hoffmann

Laureata in Conservazione dei Beni Culturali a Ravenna è consulente strategica,

formatrice e fundraiser con oltre 20 anni di esperienza nell’ambito della sostenibilità

culturale, dell’innovazione sociale e della valutazione d’impatto.

Fondatrice di RUDI – Risorse Umane Dirette e Indirette, affianca enti del Terzo Settore,

Pubbliche Amministrazioni e imprese culturali nella progettazione, raccolta fondi e

rendicontazione. Collabora con reti nazionali e internazionali, è docente in percorsi di

formazione per capacity building e sviluppo organizzativo.