Bologna ha superato in questi giorni un traguardo importante per una mobilità cittadina sempre più sostenibile: i Mobility Manager aziendali hanno infatti raggiunto e superato quota 100 in rappresentanza di oltre 75.000 lavoratori delle relative imprese.

“Da anni – è il commento dell’assessore Michele Campaniello – il Comune di Bologna lavora al rafforzamento di una rete per coinvolgere le aziende del territorio nel migliorare le possibilità di trasporto dei dipendenti, e questo traguardo è molto significativo sia per il superamento “simbolico” delle 100 aziende coinvolte che – soprattutto – per l’elevato numero dei lavoratori interessati”.

L’Amministrazione comunale di Bologna è impegnata da tempo nella realizzazione di interventi per la riduzione delle emissioni e la diminuzione del traffico, al fine di migliorare la vivibilità e la qualità dell’ambiente urbano tanto per i residenti quanto per i fruitori della città che non risiedono nel Comune. Oltre alla realizzazione di nuove infrastrutture hanno un ruolo importante i servizi e le azioni incentivanti: il Mobility Management punta a promuovere, con la collaborazione degli enti e delle aziende del territorio comunale, il cambiamento delle abitudini con misure “morbide” come l’incentivazione anche economica di modalità di trasporto alternative per gli spostamenti quotidiani di lavoratori e studenti.

Tra queste misure ci sono i Piani di Spostamenti Casa-Lavoro (83 quelli attivati) e gli Accordi di Mobility Management (50) con una platea di 57.900 dipendenti che, attraverso questo strumento, possono usufruire, per esempio, di una scontistica del 30% sugli abbonamenti annuali al trasporto pubblico grazie ad un accordo con Tper, e richiedere il rimborso chilometrico per gli spostamenti casa-lavoro in bici o beneficiare della scontistica per gli abbonamenti al servizio bike-sharing di Ridemovi grazie al progetto Bike to work della Regione Emilia-Romagna.

Per approfondire il tema del Mobility Management e della mobilità sostenibile, quest’anno l’Associazione Euromobility organizza a Bologna la Conferenza Nazionale MobyDixit, dal 18 al 19 giugno.