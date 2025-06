Gianluca Rusconi è il nuovo Direttore generale di Confindustria Emilia-Romagna, nominato all’unanimità dal Consiglio di Presidenza presieduto da Annalisa Sassi.

Il neo Direttore generale, 52 anni, nato a Bologna e laureato in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum, ha conseguito nel 2000 l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Bologna. Nel 2001 è entrato in Confindustria Emilia-Romagna come esperto di Affari Legali ed Istituzionali, nel 2012 è divenuto Responsabile dell’Area Relazioni Istituzionali ed Affari Legislativi, e infine Vice Direttore nel 2020.

Gianluca Rusconi succede a Luca Rossi, Direttore generale dal 2018 ad oggi, che da oggi assume l’incarico di Direttore generale di Confindustria Toscana Nord.