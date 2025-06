In riferimento ai fatti riportati recentemente dagli organi di stampa, riguardanti il tentativo di spendita di banconote false durante la Festa della Birra di Reggiolo, la Segreteria Regionale del SIM Carabinieri intende esprimere il proprio plauso al Maresciallo Capo Ilenia Gatta, comandante della Stazione Carabinieri di Reggiolo, per l’intervento tempestivo e risolutivo che ha portato al sequestro di numerose banconote contraffatte e alla denuncia del presunto autore del reato.

“Particolarmente significativo è il fatto che il collega, libero dal servizio e presente sul posto con la propria famiglia, non abbia esitato a intervenire con prontezza, senso del dovere e altissima professionalità. Questo episodio testimonia, ancora una volta, l’essenza del nostro essere Carabinieri: pronti ad agire in ogni momento, con spirito di servizio e abnegazione, a tutela della sicurezza dei cittadini. L’occasione è utile per ribadire l’importanza della figura del Comandante di Stazione, presidio fondamentale sul territorio, punto di riferimento costante per la comunità e garanzia di legalità e prossimità. Il Comandante di Stazione rappresenta un baluardo silenzioso ma insostituibile della sicurezza pubblica, e il caso di Reggiolo ne è un esempio concreto: spirito di sacrificio, prontezza operativa, e profondo radicamento nel tessuto sociale. Il SIM Carabinieri rinnova il proprio sostegno e la propria vicinanza a tutti i colleghi che quotidianamente, con impegno e dedizione, contribuiscono a garantire la sicurezza delle nostre comunità, anche nei momenti di apparente normalità o svago. Il SIM Carabinieri è certo che l’attenzione e la sensibilità dei superiori, anche in questo caso, saprà riconoscere i giusti meriti a chi ha agito con dedizione e responsabilità, rafforzando il valore del ruolo ricoperto e il senso di appartenenza che anima ogni Carabiniere”.