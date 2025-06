Vivere l’estate in Appennino reggiano significa godersi il fresco della nostra montagna tra camminate e relax, ma anche far festa grazie alla moltitudine di eventi proposti nei nostri Comuni, l’ Ufficio del Turismo dell’Unione Montana ha quindi predisposto un volantino con QR code, in distribuzione su tutto il territorio, che permette di visualizzare l’elenco delle iniziative direttamente sul portale che viene aggiornato quotidianamente dal personale dell’Ufficio IAT Appennino Reggiano: www.appenninoreggiano.it

Ancora più snella e consultabile è l’applicazione gratuita per smartphone APPennino reggiano turismo, realizzata lo scorso anno.

Gli eventi estivi costituiscono una grande attrattiva per il nostro territorio, così come le bellezze naturalistiche ed il clima, è quindi importante promuoverli nel modo migliore possibile. La scelta dell’Appennino Reggiano di essere uno IAT Digitale va in questa direzione, perché in un territorio così vasto le informazioni turistiche si trasmettono velocemente ed in modo pratico e moderno tramite il web e le pagine social, Instagram e Facebook, che hanno raggiunto un volume di 130.000 visualizzazioni mensili.

Enrico Ferretti, Assessore al Turismo dell’Appennino reggiano: “Questo programma di eventi, unito alla bella stagione, ci permette di essere un territorio in cui è bello passare giorni di vacanze a tutte le età e ci rende al passo coi tempi nell’offerta turistica. Abbiamo realizzato i volantini con codice QR, in modo che quello che viene visualizzato sia sempre esatto ed aggiornato rispetto a quanto si poteva trovare sul vecchio opuscolo, che non era possibile aggiornare, essendo in cartaceo. L’utenza trovava talvolta discrepanze tra gli eventi stampati a inizio giugno e ciò che effettivamente si svolgeva nei mesi seguenti, fino a fine estate.”

L’ Ufficio IAT, ubicato in Via Roma a Castelnovo Monti è a disposizione di residenti, turisti ed operatori per informazioni su eventi e territorio sette giorni su sette.