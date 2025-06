Alle 11:10 circa, sulla Tangenziale di Bologna è stato riaperto il tratto compreso tra lo svincolo 7 Bologna Centro e lo svincolo 8 Fiera in direzione Bologna San Lazzaro, precedentemente chiuso per l’ingresso in carreggiata di una manifestazione di operai FIOM. Alle 11:30 è stata riaperta anche l’uscita di Bologna Fiera da entrambe le provenienze, precedentemente chiusa per la manifestazione. Conseguentemente a un precedente ingresso della manifestazione sulla Tangenziale di Bologna, alle 11:45 si registravano code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, a partire dal bivio con la A1 Milano-Napoli.

“Nella mattinata odierna, a partire dalle ore 9:00 – fa sapere una nota – la Questura di Bologna ha predisposto un servizio di ordine pubblico per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione con corteo preavvisata dalle Organizzazioni SIndacali CGIL, FIM-CISL e UILM, a cui hanno aderito i lavoratori del settore metalmeccanico provenienti da tutta la Regione Emilia-Romagna.

I manifestanti, che si sono radunati in circa 10 mila presso il Parco Nord, anziché seguire il percorso cittadino concordato con l’Autorità di pubblica sicurezza, hanno deciso di fare ingresso in tangenziale dall’ingresso 7 in direzione San Lazzaro di Savena nonostante lo schieramento dei Reparti inquadrati della Polizia che, per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo, hanno evitato respingimenti con l’uso della forza.

I manifestanti, disattendendo le prescrizioni, hanno dunque fatto ingresso in tangenziale creando il blocco della circolazione stradale sul tratto della tangenziale interessato.

La Questura di Bologna precisa che i comportamenti posti in essere dai manifestanti, nell’ambito dell’esercizio del diritto di sciopero, saranno riferiti, solo per doveroso adempimento, alla competente autorità giudiziaria per le valutazioni di legge”.