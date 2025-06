La Polizia di Stato di Bologna, nell’ambito della costante attività di contrasto alla criminalità e al degrado sociale svolta nel quartiere Bolognina, ha eseguito ben 52 arresti negli ultimi due mesi; di questi la maggior parte sono stati eseguiti per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la restante parte per rapine e furti aggravati.

Le operazioni, effettuate dalla Squadra Mobile, dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal Commissariato “Bolognina-Pontevecchio”, si sono concentrate in diverse aree del quartiere.

Nello specifico, sul totale, sono 38 i soggetti arrestati per spaccio in flagranza di reato, di cui in maggioranza individuati nell’area del cd. “quadrilatero”, in zona Corticella e in zona San Donato.

Sono, invece, 4 gli arresti effettuati per rapine e tentativi di rapine e 2 quelli per furto aggravato, di cui uno su autovettura in strada, eseguiti nell’area del quartiere “Bolognina”.

L’attenta attività di controllo del territorio ha permesso, infine, di individuare ed eseguire nelle stesse zone, ben 8 ordini di carcerazione con applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti, tutti maggiorenni e di nazionalità straniera, per reati contro il patrimonio e la persona.

Dalle prossime settimane sono programmati, nel quartiere Bolognina, servizi di prevenzione ancora più stringenti e articolati.