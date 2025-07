Si è tenuta oggi pomeriggio presso la sede aziendale di via di Saliceto l’Assemblea degli Azionisti di Tper SpA, convocata per procedere all’approvazione del bilancio d’esercizio 2024, e al rinnovo del Consiglio d’Amministrazione della società, in occasione della scadenza del mandato triennale.

Gli azionisti erano presenti, per una quota di capitale pari ad oltre il 99%: in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, l’Assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Irene Priolo; per il Comune di Bologna, l’Assessore alla Nuova Mobilità, Michele Campaniello; per la Città Metropolitana di Bologna, la Consigliera delegata alla Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico locale integrato, Simona Larghetti; per il Comune di Ferrara, l’Assessore all’Urbanistica, Edilizia e Mobilità, Stefano Vita Finzi Zalman; per la Provincia di Ferrara, il Presidente Daniele Garuti; per ACT Reggio Emilia, il Presidente Federico Parmeggiani.

Bilancio Tper 2024: principali aspetti economici e gestionali, prospettive e impatti sociali

Il documento approvato comprende il bilancio della società capogruppo Tper SpA e quello consolidato del gruppo industriale che fa capo all’azienda. La Relazione Finanziaria Annuale di Tper è corredata dalla Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo, redatta in conformità ai nuovi criteri internazionali sulla CSRD per dettagliare ogni performance, includendo anche aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG).

In un contesto molto sfidante, Tper ha continuato ad operare una gestione delle risorse previdente e responsabile e un consolidamento economico-finanziario che hanno consentito di proseguire la realizzazione di investimenti e di presentare una situazione contabile ampiamente positiva in particolare per l’effetto – non replicabile – dell’incasso, nel 2024, di partite straordinarie arretrate. Forte attenzione destinata alle attività svolte nel 2024, anche attraverso le società controllate e collegate, sia in termini di risultati economici che di indicatori di sostenibilità.

Il risultato di bilancio conseguito da Tper SpA è un utile d’esercizio di 9,7 milioni di euro.

Sul piano economico, procede il trend di crescita dei ricavi operativi, attestatisi a 245,7 milioni di euro, sia in esito alle molteplici attività di mobilità integrata svolte, sia grazie a ristori per mancati ricavi legati al Covid che ai contributi per l’aumento dei costi dei carburanti incassati nel 2024.

I maggiori ricavi operativi, insieme ad una gestione attenta, a investimenti mirati e a un forte presidio dei costi, hanno determinato la crescita della marginalità operativa, con un EBITDA di 38,6 milioni di euro (+16%), andando a compensare l’incremento registrato nei costi operativi (+12,4 milioni) trainato dai costi per servizi e soprattutto da maggiori costi del personale (+8,8 milioni) riconducibili all’effetto del rinnovo del CCNL, dell’aumento del numero medio di risorse umane impiegate e del riconoscimento di premialità al personale.

Gli obiettivi di crescita solida e sostenibile vengono perseguiti con grande attenzione alla qualità dei servizi e all’insieme delle attività aziendali, attraverso un impegno concreto nell’offerta complessiva.

Nel 2024 Tper ha realizzato investimenti per 76 milioni di euro (+7 milioni rispetto al 2023), al 100% classificabili ESG, che rientrano nel piano investimenti 2024-2030 che è in atto e quota un valore complessivo di oltre 430 milioni di impieghi in direzione dell’ecosostenibilità delle flotte, dell’efficientamento energetico, dell’infrastrutturazione a supporto della mobilità green e di una digitalizzazione a misura di utente, con lo sviluppo di soluzioni per la mobilità intelligente, condivisa e interconnessa.

Il piano complessivo è aderente agli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto pubblico previsti dai PUMS di Bologna e Ferrara e dagli atti di indirizzo regionali, nonché in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di coesione del Patto per il Lavoro e per il Clima che la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con tutte le parti sociali e che costantemente viene aggiornato rispetto alle sfide sempre nuove.

L’attività di investimento di Tper è realizzata tramite fondi pubblici dedicati e importanti quote di autofinanziamento, senza richiedere garanzie ai soci, grazie alla solidità economica raggiunta nel tempo e alla fiducia acquisita sul piano finanziario e del mercato dei capitali. Nel 2024, Tper ha emesso un bond del valore di 100 milioni di euro quotato alla Borsa di Dublino, in continuità con il precedente prestito obbligazionario.

Il 2024 ha segnato un passo avanti nella transizione green di Tper, con risultati che testimoniano l’impegno ambientale: riduzione significativa delle emissioni (-8,7% di CO₂ diretta per ogni euro di fatturato e -24,5% di particolati emessi in atmosfera); miglioramento dell’efficienza energetica (-5,1% in rapporto ai km di servizio).

Secondo una governance rafforzata e integrata ai rischi ESG, gli obiettivi di sostenibilità sono inclusi nei piani industriali di Tper, con un dialogo con i Soci che guida una strategia orientata alla creazione di valore duraturo e allo sviluppo del territorio. Tper è a capo di un Gruppo industriale che impiega stabilmente 2.406 persone – la quasi totalità delle quali (98%) con contratto a tempo indeterminato – erogando complessivamente 71.000 ore di formazione, di cui 12.000 in materia di sicurezza sul lavoro, nel segno della valorizzazione del personale e dello sviluppo delle competenze.

La centralità dell’aspetto sociale è alla base della missione di Tper: l’azienda eroga servizi essenziali per le persone sul territorio e il suo impatto positivo in termini occupazionali non si limita a quello diretto del personale impiegato nelle attività, ma si allarga a coprire un valore esteso attraverso benefici indiretti nella filiera dei fornitori. Si stima che le attività che ruotano attorno al core business di Tper generino – oltre alle 2406 persone impiegate – un ecosistema economico che garantisce ulteriori 741 posti di lavoro nella catena del valore, contribuendo alla stabilità sociale e al rafforzamento del capitale umano del territorio.

La destinazione dell’utile d’esercizio

Come già avvenuto in altre occasioni nel passato, si è optato per la destinazione dell’utile in forma mista, una formula che tiene conto sia dell’ulteriore rafforzamento della solidità finanziaria maturata da Tper, sia della straordinarietà del risultato economico conseguito nell’esercizio.

Su proposta del Consiglio d’Amministrazione, infatti, i Soci di Tper hanno deliberato di destinare l’utile dell’esercizio a riserva legale per euro 4.744.684 e di distribuire dividendi per euro 5.000.000.

L’assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione di Tper SpA

Conclusosi il precedente mandato triennale con l’approvazione del consuntivo 2024, l’Assemblea dei Soci di Tper ha proceduto alla nomina del nuovo CdA. Il nuovo Consiglio d’Amministrazione di Tper SpA – che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2027 – è composto da:

– Giuseppina Gualtieri – Presidente e Amministratore Delegato (confermata negli incarichi)

– Alessandro Albano – Consigliere (confermato nell’incarico)

– Chiara Bertelli – Consigliera (di nuova nomina)

– Massimo Bosso – Consigliere (di nuova nomina)

– Mirko Tutino – Consigliere (di nuova nomina)

Al termine dell’assemblea, la Presidente e Amministratore Delegato di Tper, Giuseppina Gualtieri, ha espresso ai soci il ringraziamento per la rinnovata fiducia e per il supporto dimostrato al CdA nel corso di tutto il mandato amministrativo conclusosi oggi, ricordando che “l’occasione del bilancio è importante non solo per gli aspetti di rendicontazione formale, ma per dare conto in modo ampio dell’operato dell’azienda e del gruppo nei vari ambiti in considerazione dell’impegno concreto in piani di sviluppo e di sostenibilità. I risultati sono il frutto di un lavoro di squadra nell’azienda, a tutti i livelli e non solo di management, e di una valorizzazione delle competenze che è sempre più importante per un settore in forte cambiamento. I risultati raggiunti sono fondamentali per gli impegni futuri e rappresentano la base necessaria per continuare ad affrontare le sfide che si prospettano nel futuro. Il nuovo Consiglio d’Amministrazione, designato oggi, inizierà subito il lavoro”.