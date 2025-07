Prenderanno il via lunedì 21 luglio i lavori sulla strada SS 64 nel territorio del comune di Sasso Marconi. I lavori riguarderanno la sistemazione di muri di sostegno in pietrame, lo svuotamento e ripristino di reti danneggiate, l’adeguamento delle barriere, la pulizia fossi, l’adeguamento della segnaletica verticale, la manutenzione del piano viabile e il consolidamento spondale

Nel tratto in corrispondenza della Rupe di Sasso Marconi, compreso tra il km 75+100 circa ed il km 75+350 circa per consentire l’esecuzione degli interventi di rinforzo corticale e adeguamento delle barriere paramassi verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo esclusivamente in orario notturno, tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo fino al 13 agosto.

Durante le fasi di spostamento delle maestranze/mezzi lungo le pareti rocciose, potranno verificarsi brevi interruzioni del traffico veicolare, per un tempo mediamente non superiore a 10 minuti, regolate tramite movieri.

Nelle sole notti tra l’1-2, il 2-3 e 3-4 agosto, per consentire il disgaggio controllato di alcune formazioni rocciose, si renderà necessaria la chiusura totale al traffico (tranne mezzi emergenza) del medesimo tratto, sempre dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

In tale circostanza, la circolazione notturna verrà deviata lungo la viabilità alternativa che da Sasso Marconi conduce a Vergato, attraversando, mediante le strade provinciali SP 24 “Grizzana” e la SP 325 “Val di Setta e Val di Bisanzio, tra gli altri, gli abitati di Vado, Rioveggio e Grizzana Morandi.