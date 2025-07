La Pubblica Assistenza Ozzano San Lazzaro si prepara a vivere un momento speciale: l’inaugurazione dell’ambulanza 16, un traguardo per la PAOL e al tempo stesso un importante nuovo presidio per la cittadinanza.

L’evento si svolgerà il 25 luglio, alle ore 21:00, durante la Festa di San Cristoforo (patrono di Ozzano), in Via S. Cristoforo, 11, a Ozzano dell’Emilia.

L’inaugurazione inizierà con la Messa celebrata da Don Severino, Parroco della Chiesa di San Cristoforo1, seguita dalla benedizione del mezzo, simbolo di protezione per gli autisti Volontari, per i pazienti assistiti e per il veicolo durante i servizi.

Al termine della cerimonia, tutti con il naso all’insù: i fuochi d’artificio illumineranno il cielo, regalando istanti di stupore e allegria a grandi e piccini!

La nuova ambulanza 16 è dotata delle più moderne tecnologie per garantire un supporto rapido ed efficiente nelle emergenze 118 e 112, e nei servizi offerti dalla PAOL.

Un investimento che rappresenta un passo significativo per la nostra Associazione, che può così essere maggiormente presente sul territorio, incrementando la qualità degli interventi e contribuendo a rendere il tessuto sociale più sicuro.

L’inaugurazione sarà come sempre un’occasione per mettere in evidenza l’impegno e la dedizione che i nostri Volontari e Dipendenti dell’Associazione dimostrano ogni giorno per sostenere Cittadini, Enti e Istituzioni presenti a Ozzano dell’Emilia e San Lazzaro di Savena.

Vi aspettiamo per condividere questo momento e festeggiare insieme!