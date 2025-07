Si è svolto ieri in Prefettura il previsto tentativo obbligatorio di conciliazione dopo la proclamazione dello stato di agitazione di lavoratrici e lavoratori dei servizi comunali educativi e scolastici 0-6 da parte di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL.

“Il tentativo di conciliazione è fallito – fanno sapere con una nota i Sindacati – perché non basta una ribadita generica disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad affrontare questioni, inevase da troppo tempo, che pregiudicano sia le condizioni di lavoro che i livelli di servizio.

Vogliamo risposte e non promesse per la situazione di condizioni edilizie e manutentive delle diverse sedi di fatto inadeguate rispetto alla loro funzione educativa e scolastica, senza ad oggi alcuna evidenza di una programmazione e investimento strutturali risolutivi da parte dell’Amministrazione, a partire dagli interventi volti a fronteggiare i sempre più frequenti picchi climatici e a garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Risposte per le mancate sostituzioni del personale educativo assente con pregiudizio delle condizioni di servizio (in violazione delle previsioni del CCNL e finanche dei rapporti numerici stabiliti da norma regionale), a partire dalla effettiva accessibilità di ferie e recuperi previsti in corso d’anno.

Risposte adeguate nei rapporti numerici necessari per un presidio attento dei casi di disabilità ma anche di comportamento divergente in attesa o senza certificazione nella scuola di infanzia.

Vogliamo una revisione organizzativa e economica complessiva del servizio di luglio dei nidi e nei Poli 0-6, con benefici economici sin dal 2025, che garantisca nuove modalità organizzative di erogazione, a partire dalla valorizzazione della volontarietà già condivisa nel contratto collettivo integrativo.

Servono anche le risposte per la stabilizzazione del personale precario di lunga anzianità, il cui essenziale contributo quotidiano viene di frequente svalorizzato in sede concorsuale. Risposte per la questione dell’organizzazione delle presenze durante gli eventi meteorologici straordinari e le sospensioni emergenziali dei servizi, per gli organici del coordinamento pedagogico, per il nastro orario dei collaboratori, per le funzioni amministrative e tecniche di supporto all’attività quotidiana nei nidi, nelle scuole, nei cbf e in tutto il sistema educativo e scolastico.

Non bastano le promesse: serve affrontare le questioni e serve soprattutto risolvere i problemi dando una nuova prospettiva e un futuro certo ai servizi” – concludono i Sindacati – E serve farlo in tempo utile per cambiare le condizioni già nel prossimo anno educativo e scolastico, e non in un futuro generico e indefinito”.

FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno conseguentemente proclamato lo sciopero dei servizi educativi e scolastici 0-6 del Comune di Bologna per lunedì 8 settembre.