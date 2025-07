Sono aperte le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche del Comune di Castel San Pietro Terme per l’anno 2025. Un’iniziativa nata nel 2011 per premiare e promuovere le imprese operanti nel territorio comunale, che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

«Le imprese storiche sono la memoria viva del nostro territorio: raccontano di dedizione, passione e radicamento nella comunità – afferma la sindaca Francesca Marchetti – Con il Registro vogliamo celebrare chi, anno dopo anno, ha contribuito a costruire l’identità economica e sociale di Castel San Pietro Terme, rappresentando un modello di continuità e capacità di evoluzione».

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti sul territorio di Castel San Pietro Terme nei tre settori: Commercio, pubblici esercizi e servizi, Artigianato e industria, Agricoltura, che vengono collocate in quattro fasce di età: bronzo (25-49 anni), argento (da 50 a 74 anni), oro (da 75 a 99 anni) e diamante (100 anni e oltre). Il conteggio degli anni aziendali viene fatto in base agli anni maturati al 31 dicembre dell’anno precedente (in questo caso al 31 dicembre 2024). Il regolamento del Registro storico ammette la possibilità che le aziende, nel corso degli anni, abbiano cambiato forma sociale (ad esempio da ditta individuale a Snc, oppure Srl), a patto che l’attività non sia stata interrotta e l’ambito di esercizio dell’attività principale sia sempre rimasto lo stesso.

Il facsimile della domanda di iscrizione, il Registro e il regolamento si possono scaricare dal sito del Comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizio/registro-delle-imprese-storiche

Le domande d’iscrizione al Registro dovranno arrivare al Comune entro il 22 agosto 2025 e possono essere inviate via pec all’indirizzo comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it o con raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Castel San Pietro Terme – Servizio Turismo e Promozione Territoriale – piazza XX Settembre n. 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (Bo), oppure possono essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo presso lo Sportello Cittadino in piazza XX Settembre 3, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30; martedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,45; giovedì dalle 8,30 alle 17,45.

Le aziende interessate a essere iscritte nel Registro possono contattare per informazioni il Servizio Turismo e Promozione Territoriale dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 ai numeri 051 6954213-214-150 – oppure via e-mail: ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it.

Il Registro delle imprese storiche ha lo scopo di «far risaltare e sviluppare la qualità e la competenza della cultura d’impresa del territorio – precisa il testo dell’avviso pubblico -; promuovere l’importanza di tali esperienze, quali valori portanti per Castel San Pietro Terme in quanto espressione di stabilità imprenditoriale, qualificazione della occupazione e sviluppo delle potenzialità dei vari comparti delle nostre imprese sia a livello locale che nazionale ed internazionale; costituire un’opportunità ed un esempio per la realizzazione di progetti di promozione e riqualificazione territoriale, che potranno a tal fine seguire ed analizzare quei principi di qualità che le imprese facenti parte del Registro hanno saputo esprimere con successo per così lungo tempo».

Il Comune di Castel San Pietro Terme inserisce ogni anno nel Registro le imprese riconosciute come storiche e cancella quelle che nel tempo perdono i requisiti, sulla base delle indicazioni fornite da una commissione nominata dalla Giunta Comune e composta anche dalle Associazioni di Categoria. Questa commissione sottopone anche all’Amministrazione le imprese più rappresentative del territorio, che vengono poi premiate nella serata “Castello in dvd”.

Info e aggiornamenti: sito www.comune.castelsanpietroterme.bo.it e pagina Facebook del Comune di Castel San Pietro Terme www.facebook.com/cspietro/ (clicca “mi piace” per seguire le iniziative).