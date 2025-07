Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, unitamente ai reparti speciali dell’Arma, NIL e NAS, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (le denunce totali di infortunio sul lavoro nel 2024 sono state oltre 500.000).

L’attenzione dei Carabinieri resta alta e la prevenzione attraverso i controlli e le ispezioni nei luoghi di lavoro è uno strumento fondamentale per ridurre gli infortuni e proteggere la salute dei lavoratori. In particolare, tra le 84 persone controllate negli accertamenti svolti dai Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena, la legale rappresentante di un ristorante è stata sanzionata amministrativamente: 6.400 euro, per la presenza di tre dipendenti stranieri impiegati irregolarmente nel luogo di lavoro, di cui uno irregolare sul territorio italiano, e 2.000 euro per la mancata procedura di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), fondamentale per garantire la sicurezza alimentare ai clienti.

Link di riferimento: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/news/notizia.2025.02.infortuni-e-malattie-professionali-nel-nuovo-numero-di-dati-inail-il-primo-bilancio-del-2024.html