A partire da oggi, lunedì 28 luglio, è possibile delegare al ritiro del contrassegno H, in caso di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, il coniuge, o in sua assenza i figli, o in mancanza di questi un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (ad esempio fratello/sorella, cugino/a, cugino/a di secondo grado, genitore, nonno/a, nipote).

Per la delega sarà necessario compilare un modulo.

La persona delegata dovrà presentare per il ritiro:

il modulo di delega firmato dal titolare del contrassegno

una fototessera recente della persona con disabilità titolare del contrassegno (se non già allegata in formato digitale .jpg, .bmp, .png o .gif, in fase di presentazione della domanda)

documenti di identità proprio e della persona titolare del contrassegno

Sempre dal 28 luglio è sospeso il servizio di consegna a domicilio del contrassegno H da parte di agenti della Polizia Locale.

Tutte le informazioni sul contrassegno H sono disponibili in questa pagina.

“Il miglioramento della qualità dei servizi dedicati alle persone più fragili passa necessariamente anche dalla semplificazione delle procedure”, dichiara l’assessore alla Nuova mobilità Michele Campaniello. – “Consentire ai figli e ai parenti delle persone con disabilità di poter ritirare di persona il contrassegno H su delega del titolare, temporaneamente impossibilitato per motivi di salute, è un ulteriore passo avanti in questa direzione. Inoltre non sarà più necessario l’impiego di personale della Polizia Locale per la consegna a domicilio dei contrassegni