L’Amministrazione Comunale di Guastalla, in linea con gli obiettivi del proprio mandato, annuncia con entusiasmo l’imminente apertura di un nuovo e innovativo spazio interamente dedicato ai giovani, situato nel cuore della storica Galleria Gonzaga. Il progetto, frutto di una stretta collaborazione con l’associazione Prodigio (Progetti di Giovani), attiva da tempo nelle politiche giovanili di numerosi comuni della Bassa Reggiana e della provincia di Reggio Emilia, rappresenta un investimento significativo nel futuro della comunità.

La scelta di identificare un luogo specifico, in cui i ragazzi e le ragazze di Guastalla possano incontrarsi, è motivata in larga parte dagli esiti di una mappatura capillare realizzata dal Comune e da Prodigio nei mesi scorsi. Il sondaggio ha visto la partecipazione di oltre 750 giovani, rivelando una pluralità di luoghi di aggregazione già esistenti, ma soprattutto un’esigenza chiara e condivisa: quella di un proprio spazio in cui potersi ritrovare, da strutturare e personalizzare secondo i loro gusti e le loro passioni.

Lo spazio individuato, all’interno della Galleria Gonzaga, è attualmente vuoto e sarà interamente “immaginato e realizzato direttamente dai giovani che vorranno viverlo, in un’ottica di vera co-progettazione” spiega l‘assessore al Welfare e alle Politiche giovanili Alessandra Medici.

“Questa iniziativa non solo risponde a un bisogno generazionale, ma si configura anche come una micro-operazione di rigenerazione urbana, puntando a riattivare e valorizzare un’area centrale della città che beneficerà della presenza vitale e quotidiana dei giovani” aggiunge il sindaco Paolo Dallasta.

L’Amministrazione Comunale si fa carico del finanziamento del progetto, coprendo le spese di affitto e di allestimento, grazie anche a un contributo fondamentale della Regione Emilia-Romagna. L’assessore Medici ha sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa: “Abbiamo iniziato a lavorare da subito a questo progetto, a cui teniamo moltissimo, perché non intercetta solo il bisogno dei giovani di avere un luogo in cui ritrovarsi senza necessariamente consumare, ma rappresenta l’opportunità di vivere e ‘prendere a cuore’ un pezzo della propria città, di adattarlo alle proprie esigenze e passioni.”

Nei prossimi mesi, l’intera cittadinanza verrà coinvolta attivamente nel progetto. Partirà un contest pubblico per la scelta del nome del nuovo spazio, in un processo partecipativo che culminerà con l’inaugurazione ufficiale prevista quest’autunno. L’associazione Prodigio e l’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Guastalla rimarranno costantemente coinvolti per supervisionare e monitorare l’andamento del progetto, garantendo il supporto e la continuità necessari.

Questo nuovo polo giovanile nella Galleria Gonzaga si preannuncia come un modello di collaborazione tra istituzioni e associazioni, un esempio virtuoso di come le politiche giovanili possano tradursi in interventi concreti per la crescita sociale e la valorizzazione del tessuto urbano.